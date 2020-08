Hotel Denit: dormir a un minut de la plaça Catalunya és assequible i bonic

Quan algú et diu que va dormir en un lloc molt cèntric i que li va costar molt pocs diners, automàticament penses que va ser en una llitera i en una habitació amb dotze persones més. Sovint és el que realment passa quan algú paga poc, però hi ha excepcions. Per exemple, l’Hotel Denit, situat al centriquíssim carrer d’Estruc, paral·lel al Portal de l’Àngel i a un minut de la plaça de Catalunya de Barcelona. En aquesta localització, que a banda de ser hipercèntrica és molt tranquil·la, aquest tres estrelles no fia tot l’atractiu al lloc i ofereix també estil i comoditat. I és que, encara que sigui només per anar-hi a dormir després d’una dia d’intenses caminades i visites arreu de la capital catalana, això ha de sortir perfecte.

L’hotel, que té al darrere la garantia del grup Majestic, ofereix cinc tipus d’habitacions diferents que permeten a viatgers de tota mena fer nit al preu que busquen. Les més grans, amb un sofà desplegable, permeten que hi dormi fins i tot un tercer hoste. Totes tenen lavabo privat i inclouen esmorzar bufet amb el preu de la nit per a qui reservi a través de la seva web. A més a més, enguany tenen una oferta especial que permet reduir fins a un 20% l’import final també per als que reservin a la seva web.

L’hotel, que permet als seus hostes sortir tard segons disponibilitat, és ideal per als catalans que vulguin venir a descobrir l’Eixample i el Barri Gòtic, o anar de compres durant un cap de setmana per rebaixes o a l’època nadalenca. Per tenir un bon pressupost disponible per gaudir de la ciutat, el millor és no haver-se’l de gastar en l’hotel. Si a sobre l’hotel et permet descansar bé per llevar-te l’endemà com nou, negoci rodó!