Jacquemus converteix la seva àvia en model per presentar la seva última col·lecció

260x366 L'àvia de Jacquemus posant amb la roba dissenyada pel seu net a la Provença, a França / INSTAGRAM L'àvia de Jacquemus posant amb la roba dissenyada pel seu net a la Provença, a França / INSTAGRAM

El dissenyador francès Simon Porte Jacquemus triomfa en el món de la moda des de fa uns quants anys amb el disseny minimal de les seves bosses i el tall asimètric dels seus vestits, que han enamorat dones com Beyoncé, Hailey Baldwin, Rihanna o Emily Ratajkowski. No obstant això, el covid-19 no ha estat permissiu ni amb petites marques ni amb dissenyadors afamats com ell. Per aquest motiu, Jacquemus s'ha hagut de reinventar davant la impossibilitat de comptar amb models d'excepció asseguts en un front row, on habitualment compta amb estrelles com Kylie Jenner. En aquesta ocasió, la seva principal aliada ha estat la seva àvia Liline, que s'ha convertit en model d'excepció de la seva col·lecció primavera-estiu 2020.

"El que és bonic a Instagram es vendrà", ha manifestat en alguna ocasió el dissenyador, que és molt actiu a les xarxes i ha deixat clar que amb aquesta premissa no s'equivocava gens. "#Jacquemus a casa amb la meva àvia Liline, que posa amb la meva col·lecció estiu 2020 (un dels moments més especials per a mi)", ha escrit el creador al seu compte d'Instagram.

El dissenyador ha presentat aquesta col·lecció als camps d'espígol de la Provença -zona d'on prové-, al sud de França, per celebrar els 10 anys de la marca que va crear amb tan sols 19 anys. Ho ha fet amb una desfilada que s'ha convertit en el més viral de la moda estival. Precisament, en aquests camps és on posa la seva àvia amb peces emblemàtiques de la col·lecció: una jaqueta rosa xiclet XXL, que han lluït a les xarxes influencers de la talla de Jenner, un conjunt de jaqueta i pantalons blancs i un vestit molt estiuenc, en to caqui, molt afavoridor.

651x798 Liline, àvia de Jacquemus, presenta la darrera col·leció del seu net a la seva casa de la Provença, a França / INSTAGRAM Liline, àvia de Jacquemus, presenta la darrera col·leció del seu net a la seva casa de la Provença, a França / INSTAGRAM

Bronzejada i amb els cabells recollits en una senzilla cua, Liline mira a càmera amb naturalitat i simpatia en les onze imatges en què apareixen les ja icòniques bosses de palla del dissenyador o les seves enormes pameles. Les instantànies deixen a la vista la bona sintonia amb el seu net, per al qual ha posat en diferents escenaris. El 2015, Jacquemus va rebre el Premi Especial del Jurat del Prix LVMH i avui en dia és un dels dissenyadors més lloats del món de la moda.