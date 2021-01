L'agenda de paper no passa de moda

L’agenda de paper resisteix el pas del temps. I mai més ben dit, perquè per a editorials i marques de papereria són un objecte de disseny i creativitat molt competitiu. Permet repassar d’una revolada el que s'ha fet durant tot un any i encara aguanta en un món en què l’agenda del mòbil, a mà sempre, i amb músiques i missatges que ajuden a recordar les tasques, semblava que havia d'enterrar per sempre la de paper.

"Per a nosaltres, les agendes de paper són molt importants", explica Eva Maria Ramos, del grupo Erik, dedicat a agendes i calendaris. Ramos afirma que les dedicades a pel·lícules i sèries d'èxit, com Harry Potter i Friends, són els models més venuts. Això demostra que les agendes de paper són importants tant perquè ajuden a organitzar el que cal fer dia a dia, com també pel disseny de les portades, que poden suposar una declaració de principis, de gustos o afinitats. D’aquí que les agendes amb la portada de l’artista mexicana Frida Kahlo, icona associada a l’empoderament femení, siguin tan buscades.

Hi ha qui pensa que quan comença el curs escolar, comença l’any. D'aquí que hi hagi agendes que opten pel format de disset mesos, i l’inici és, doncs, a l’agost. "És un format que tant va bé per a adults com per a estudiants", explica Eva Maria Ramons, del grupo Erik, que comenta que les agendes de disset mesos són un valor afegit al model.

Sobre el disseny interior, les preferències s’inclinen per agendes que mostren la setmana a vista, és a dir, aquelles en què en dos fulls hi ha tots els dies de la setmana. Així ho asseguren Ramos i Núria Raja, gerent de la papereria Raima de Barcelona: "Diria que un 80% de les agendes que venem tenen aquesta característica, el 20% restant dediquen un pàgina a cada dia", diu. Aquest fenomen es dona perquè, segons Raja, "permet d'un cop d’ull saber què cal fer durant tota la setmana”, i estalvia haver d'anar avançant i retrocedint.

Un altre disseny que té èxit són el de fulls de mida A5, el format clàssic de les llibretes. "Les agendes de mida butxaca no tenen tanta sortida, segurament perquè no s’hi pot escriure tant”, explica la gerent de Raima, que apunta a l’anglesa Moleskine, l’alemanya Leuchtturm, la catalana Finocam i la italiana Nava com les marques més venudes al seu establiment: "Enguany ens vam quedar sense Moleskine's a mitjans de desembre perquè l’empresa ha imprès menys agendes", diu Raja. El cas és que la mítica companyia anglesa, que ha aconseguit lligar els seus models amb els escriptors i la bona escriptura, va pensar que a causa la crisi aquest hivern "no es vendrien tantes agendes", explica. Tot i aquestes previsions i amb els números a la mà, la gerent de Raima no ha notat que se n'hagin venut menys. Raja, especialista en la matèria, opta per un model que té la setmana a vista, i un full més afegit en blanc, que li permet escriure-hi més del que cap per dia. "En el meu cas és de la marca Quo Vadis, i em va molt bé", explica.

L’editora Núria Torrelles explica que per primera vegada l’editorial entreDos, amb seu a Blanes, ha publicat un calendari de paret, una altra opció d'agenda, en aquest cas dedicada a la temporada de les verdures. "L'hem fet a partir d'unes il·lustracions de l’artista Juliet Pomés, però amb un nou disseny creat expressament per al nostre calendari", diu Torrelles. El resultat és un producte molt creatiu, qualitat que subratlla l’editora, perquè "un calendari sempre és un objecte banal, d’un sol ús, però que hem animat i exalçat amb art", remarca.

Com a calendari de paret, cada full endreça un mes, i alhora indica les verdures de temporada. Un estil minimalista on predominen els colors verd i blanc com a fils conductors de cada una de les pàgines. “Animem a guardar les pàgines i que, passats els mesos, s’emmarquin les il·lustracions, que són d’allò més boniques”, suggereix l’editora d’entreDos, un segell que va començar al febrer i que reuneix tres expertes del món editorial, la Núria, la Cristina Concellón i la Teresa Plana.

“No sabria viure sense agenda”

L’escriptora Care Santos confessa que "no sabria viure sense agenda de paper". Com cada any, n’ha comprat una de la marca Moleskine, de color negre, de divuit mesos en comptes de dotze, perquè l’ajuden a planificar-se millor: "Aquest any he fet un extra i m’he comprat l’edició especial del clàssic Alícia al país de les meravelles, perquè em va agradar l’eslògan escrit a la coberta, We’re all mad here (Aquí estem tots bojos)".

651x665 Imatge de l'agenda de Núria Serrano / Núria Serrano Imatge de l'agenda de Núria Serrano / Núria Serrano

D'altra banda, Lluís Gavaldà, cantant d'Els Pets, ha apostat per l’agenda de mida de llibreta de la casa Muji, amb coberta en blanc i compartida amb la seva parella, la Núria Serrano, directora del festival de música Minipop, que es fa a Tarragona. "Aquest any he repetit l’agenda del Muji", explica Serrano, que hi apunta de tot: feina, vida, activitats del fill, concerts, les dates de la menstruació, si ha acabat un llibre i fins i tot si està contenta o no.