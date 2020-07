Poble Puig Arnau-Pubilló: Millor que una casa rural, un ‘poble’ rural'!

Després dels contratemps que ha provocat el coronavirus en el sector turístic, les cases rurals han experimentat aquesta temporada un èxit inaudit. Comptar amb aire lliure a dojo en un entorn amb poca presència del virus és el millor atractiu d’aquests allotjaments rurals, que en molts casos es poden llogar sencers o, com a molt, són hotels de molt poques habitacions. No obstant, al municipi solsonenc de Canalda hi ha una versió encara millorada de tot això: un poble rural.

En realitat es tracta d’una finca en la qual els seus propietaris han restaurat totes les edificacions que hi havia, fins i tot la casa dels masovers. En total, 12 cases repartides en 250 hectàrees en les quals els seus habitants gairebé ni es trobaran mentre gaudeixen de tots els atractius que hi ha més enllà de les pròpies cases, que han tingut actualitzacions globals i tenen totes les comoditats.

Entre d’altres, el Poble Rural Puig Arnau-Pubilló té una piscina comunitària coberta i climatitzada -tenen obert tot l’any-, una granja que es pot visitar, cascades i rius on banyar-se completament sols, rutes per fer senderisme i cavalls que pasturen lliurement per la finca i als quals es pot anar a visitar tranquil·lament. Algunes cases, a més, tenen també parcs infantils.

Totes les cases -que van dels 4 als 22 hostes- estan equipades perquè s’hi pugui cuinar. Tot i això, també pots demanar que et portin el menjar a casa. Juntament amb activitats de la zona com l’esquí -Port del Comte està a només 8 km-, destaca el Salí de Cambrils, les úniques salines de muntanya de Catalunya en actiu, que es poden visitar i en les quals es poden fer banys terapèutics. El més terapèutic, però, serà la desconnexió que ofereix el poble.