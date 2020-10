El Govern demana celebrar la castanyada en família

Enmig de les noves restriccions imposades pel Govern per intentar revertir les xifres crítiques actuals de contagi per covid-19 arriba el cap de setmana de Tot Sants i la castanyada, una festa que acostuma a reunir famílies i amics.

Tot i que és una festa molt popular, el Govern té clar que aquest any la situació no permet excepcions i, per això, el departament d'Interior ha publicat la Guia de recomanacions davant la covid-19 en la festivitat de Tots Sants, on deixa clares les limitacions actuals: no es poden fer reunions de més de sis persones i s'aconsella la celebració d'aquesta festa en família i grups de convivència.

A més, cal mantenir les distàncies i fer ús de la mascareta, evitar el contacte físic i mantenir la ventilació dels espais interiors. Les recomanacions també són per a l'elaboració de panellets. El document diu que cal fer-los amb les persones amb les quals convivim, rentar-se abans correctament les mans i dur mascareta i també recorden que "no es recomana utilitzar gels hidroalcohòlics durant l'elaboració, atès que poden transferir olors i gustos estranys al producte".

Les recomanacions també fan referència a noves celebracions com Halloween, que s'ha imposat en els últims anys, i diuen que "no es pot fer l’activitat de crit o confit, en la qual els infants van disfressats casa per casa per demanar llaminadures".