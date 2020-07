Vivood Landscape Hotel: "Luxe perceptiu" a només 20 minuts de Benidorm

Si ens fessin imaginar un hotel situat a només vint minuts de la ciutat de Benidorm i de les seves platges, difícilment pensaríem en un hotel com el Vivood Landscape. Aquest establiment, autoproclamat primer hotel paisatge d’Espanya, no té res a veure amb els hotels que dominen la zona: si aquells miren al mar com més de prop millor, aquest està enclavat dalt d’un turó que converteix les vistes a la vall de Guadalest en el seu màxim atractiu.

El màxim atractiu però no l’únic, perquè l’hotel és, a més a més, ecològic, només per a adults i trencador a nivell arquitectònic, cosa que ja li ha estat reconeguda des que van obrir fa només cinc anys. Orientat al “luxe perceptiu”, des de l’hotel expliquen que en el seu decàleg hi ha normes com l’absència de contaminació lumínica, la màxima reducció del trànsit rodat a la zona o la prevalença de les vistes panoràmiques al paisatge en tot l’establiment, que està repartit com un petit poblet al llarg d’una parcel·la rústica.

D’aquests encants, tan difícils de trobar actualment, se’n pot gaudir en alguna de les seves 25 suites, elevades uns tres metres del terreny per millorar les vistes i augmentar la privacitat. Una altra opció és escollir una de les 10 exclusives casetes amb piscina infinita pròpia i orientades a la vall. Per arrodonir l’estada a l’hotel, també es pot deixar de mirar per uns moments a través de la paret de vidre de les seves addictives habitacions per visitar l’ spa, basat en la filosofia aiurvèdica. La proposta gastronòmica de l’espai és de productes ecològics i de proximitat. Un dels grans capricis que proposen és servir els esmorzars a les habitacions amb una safata flotant per menjar-se’ls dins la piscina. ¿Es poden imaginar la sensació?