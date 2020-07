El Far: Dormir mentre el mar t’espetega als peus

M’atreviria a dir que El Far Hotel Restaurant té una de les millors vistes de la Costa Brava. Si no la millor. És al costat del far de Sant Sebastià -d’aquí li ve el nom- sobre un penya-segat escarpat a 175 metres sobre el mar. Té nou habitacions d’estil mariner, tres de les quals ambla finestra directament sobre el mar. Si teniu la sort de reservar-ne una d’aquestes, us pot semblar fins i tot que sou en un vaixell, perquè el que es veu per la finestra és la immensitat del mar. A banda, hi ha habitacions amb terrassa. Una escapada al Far és un pla romàntic perfecte. No és estrany que hi hagi parelles que hi organitzin el casament.

Esclar que aquest lloc de postal no l’hem descobert ara. Sobre el cim trobem el complex arquitectònic de Sant Sebastià de la Guarda, format per una torre de guaita del segle XV i una ermita adossada en el que avui és El Far. L’indret és una hostatgeria ja des del segle XVIII. Mantenint l’essència dins els murs plens d’història, l’hotel ha anat mudant de pell i acaba d’inaugurar una renovació de les habitacions, el hall i el restaurant.

El restaurant serveix el bo i millor del mar, fresc i provinent de la llotja de Palamós. Tenen una carta variada amb opcions per a nens. Un exemple del que hi podríeu menjar: compartiu unes anxoves de l’Escala, unes croquetes de xipirons i gambes i uns bunyols de bacallà. Després demaneu algun dels seus arrossos o els peixos. De postres, recuit amb mel de romaní i nous garapinyades. A més, cada mes (menys l’agost) ofereixen un menú temàtic amb producte de temporada que podeu consultar a la web. Tot plegat amb unes vistes privilegiades, ja que des de la terrassa del restaurant es veuen les platges de Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell. Més idíl·lic, impossible.