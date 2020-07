Gran Hotel Bali: De vacances a l’hotel més alt d’Europa

Si les altures formen part dels vostres gustos, el Gran Hotel Bali de Benidorm forma part segurament de la vostra llista de llocs a visitar. Ubicat a només 350 metres de la platja de Ponent, aquest hotel de quatre estrelles és el més alt d’aquesta postmoderna ciutat vacacional alacantina però també d’Europa, tal com ells mateixos el presenten. Tot i que a la ciutat hi ha altres edificis d’aquesta altitud o superiors, aquest és l’únic que és hotel. La resta són edificis residencials.

Entre altres eloqüències, l’hotel permet oficiar casaments en una plataforma circular anomenada El Mirador i encarada a la badia de Benidorm situada en una de les seves plantes més altes. Tot i que l’espai per als assistents a fora és més reduït, val a dir que en uns moments de precaució com els actuals això es compensa pel fet que sigui descobert. De fet, el bon clima de la zona d’Alacant fa que els espais exteriors no tinguin gaire risc ni de fred ni de pluja.

L’hotel, que té el perfil exterior d’un temple hindú balinès, és molt gran. Per això disposa d’una piscina en forma de llac, una altra de semiolímpica, una d’infantil i un gran jacuzzi a l’aire lliure. Com a bon resort, en aquest cas vertical, també té parcs infantils, zona de billar per a adults, un gimnàs, un spa amb circuit termal i, evidentment, un bufet lliure quilomètric que només es pot combatre calòricament pujant a veure les vistes a peu fins al pis 52, el més alt.

Contràriament al que podria semblar pels tòpics relatius a Benidorm, l’hotel és un pol d’atracció per a esportistes. Molts ciclistes troben en l’orografia de la Marina Baixa i en el seu clima dos aliats per poder entrenar tot l’any, i això fa que l’hotel els obri les portes els 365 dies, ja que obre també fora de l’estiu. El Gran Hotel Bali fins i tot compta amb un guardabicis, un lloc on rentar-les i un taller. A més, en lloga de nivell professional. Qui us ho havia de dir, oi?