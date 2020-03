El menú del restaurant, a casa

Menjar de restaurant a casa. És la proposta que ofereixen cada dia que passa de confinament alguns establiments, sobretot de la ciutat de Barcelona, però també d'altres ciutats. Al mateix temps, els comerços d’alimentació de tot el país, fins i tot els petits, han optat per aquesta via com un servei bàsic per als clients, però també per mantenir activa una part de la plantilla. I també hi ha espai per a la solidaritat, com la iniciativa Food for Heroes, una plataforma per proveir d’aliments hospitals i també entitats i per difondre l’alimentació saludable a la qual s'ha sumat el grup Teresa Carles.

A Igualada, el copropietari del restaurant i hotel Somiatruites, Xavier Andrés, explica que diàriament preparen el menú que farien al restaurant però per emportar-se, a 14 euros. “En condicions normals tenim una plantilla de divuit persones a cuina, i amb aquest sistema només ens en fan falta dues”, afirma. Al menú de migdia, les opcions són tres plats de primer, de segon i de postres, entre els quals cal triar un de cada opció. Així doncs, al menú de dimarts, per exemple, té arròs tres delícies, una crema de carxofes amb mató i oliva negra o un hummus de cigronet amb pastanaga i remolatxa. De segon, truita, tagliatelle o salmó. Al vespre, la proposta no és el menú del migdia, sinó els plats de la carta, “més pensats per compartir”, i que van des de guacamole fins a calçots en format croquetes amb romesco, o guisats de mar i muntanya.

651x366 El cuiner Xavier Andrés / XAVIER BERTRAL El cuiner Xavier Andrés / XAVIER BERTRAL

“Tant ho poden venir a buscar els clients com els ho portem nosaltres amb totes les mesures de seguretat exigides i extremes per no encomanar i no encomanar-nos el coronavirus”, explica Andrés, que comenta que n’hi ha que ni tan sols surten del cotxe, aparcat a la porta del restaurant esperant que els cuiners els donin el menjar. “Aquesta opció és més un servei per a la ciutat d’Igualada que no un negoci, perquè som el lloc que està vivint la situació més tràgica i on, diguem-ho sense embuts, la gent ha complert més el confinament des del dijous 12 de març”, afirma Andrés.

Pizzes a la nit

Mentrestant, al restaurant italià La Balmesina, el cuiner Massimo Morbi comenta que la plantilla de la cuina s’ha reduït de quinze cuiners a tres, que són els que s’encarreguen de les comandes de pizza en el servei de nit. “Intentem que surtin tres sous amb el servei per emportar-se”, afirma. En el cas de La Balmesina, amb unes pizzes gurmet pensades per menjar al restaurant, el cuiner Max Morbi diu que farà una adaptació perquè es conservin bé des de la cuina fins a casa. “Al restaurant hi ha ingredients que col·loco crus en l’últim moment, quan la pizza ja està cuita; en canvi, ara els faig tots cuits i fornejats, perquè m’asseguro la qualitat del resultat”, diu. El preu de les pizzes oscil·la entre els 7 i els 14 euros.

651x366 Dues pizzes de La Balmesina / LA BALMESINA Dues pizzes de La Balmesina / LA BALMESINA

Mentrestant, Jordi Barri, copropietari del grup Teresa Carles, indica que han ampliat la creativitat i l’oferta que ja oferien per a l’opció de menjar a casa, amb més plataformes d’aquest servei. De fet, Barri opina que la pandèmia comportarà un canvi de paradigma en el capitalisme i, en el cas de l’hostaleria, si el confinament s’allarga, “hi haurà un augment d’aquesta oferta saludable, amb totes les plataformes possibles”. Malgrat això, Barri sosté que en l’enviament de menjar a casa “els líders són les pizzes”, però com a defensors de l’alimentació saludable ells ofereixen “cremes de verdures, amanides, poke bowls i sucs premsats de regal” amb les comandes. De fet, un dels sucs de més èxit, el que anomenen Virus Killer (fet amb pera, suc de llimona, gingebre, mel, equinàcia i herbes del camp), ja han pensat de portar-lo gratuïtament als hospitals de Barcelona per al personal sanitari.

La família Barri, precisament, s’ha unit a la iniciativa solidària Food for Heroes, nascuda a Madrid, amb la qual vol portar menjar a hospitals però també a entitats o associacions que en necessitin. “Si hi ha centres d’avis, associacions de veïns o fins i tot particulars que ens ho demanin, els en portarem”, diu Mar Barri, germana del Jordi, que afegeix que ho difondran per Instagram, perquè per les xarxes es comuniquen amb la població. “A Madrid sabem que s’han fet cadenes de WhatsApp, i ho sabem perquè ens hi hem comunicat perquè ens expliquessin com s’havien coordinat”, diu la Mar, que subratlla que també s’hi haurien d’afegir més establiments que tenen menjar que es pugui fer malbé. “A més, també ens agradaria que a la plataforma Food for Heroes s’hi afegissin nutricionistes i experts en alimentació, perquè difonguin consells per reforçar el sistema immunològic”. Amb aquesta plataforma, l’objectiu és fins i tot que “la gent aprengui a fer a casa te kombutxa o altres aliments probiòtics, bàsics per reforçar el sistema immunològic”, diu Mar Barri.

Els cuiners es graven per difondre les seves receptes

Uns altres cuiners estan tirant de creativitat i han decidit compartir amb la gent les seves receptes, sobretot a les xarxes socials. Un exemple és Dani García, xef andalús que tenia tres estrelles al seu restaurant a Marbella abans de tancar-lo, i que avisa al seu compte d’Instagram que els vídeos que veuran els seus seguidors són molt casolans. “Me l’han gravat les meves filles”, diu en un vídeo on cuina uns pebrots singulars, anomenats chocolate, i que són molt dolços. “Primer començaré cuinant pebrots al forn, a temperatura molt alta, i per fer-ho s’ha de col·locar l’oli d’oliva i després la sal”, diu. “Si es fes al revés, la sal no s’enganxaria, i ho necessitem”, explica. Mentre cou els pebrots al forn, el cuiner proposa aprofitar la cocció per fer més aliments. “Com que tinc espatlla de cabrit, la trossejo, la col·loco en una cassola de fang i la poso al forn amb sal, oli d’oliva, orenga, all i vi blanc”. Tot seguit, pela els pebrots a tires, en treu el suc, que col·loca per sobre de les tires, i també hi posa sal en escames. D’aquesta manera, pas a pas, explica com preparar a casa una amanida de pebrots i formatge mozzarella. “Són ingredients que tinc a casa, i és tal com jo cuino, perquè una cosa és fer alta cuina i una altra cuinar a casa”, diu García.

En el segon vídeo, que corresponia al segon dia de confinament, va explicar com preparar a casa un arròs de llom de porc ibèric adobat, bolets i “piquillos”. “Faig servir molts aliments de pot i de llauna”, diu el xef de Marbella, que explica que està content amb la bona rebuda que han tingut els vídeos a les xarxes, perquè ja compten amb més de 60.000 visualitzacions.

Un altre cuiner que també està fent servir el compte d’Instagram per explicar les seves receptes casolanes és Francis Paniego, director gastronòmic del Sport Hotel Hermitage d’Andorra. Per aquesta setmana ha anunciat que farà un directe de dilluns a dijous cada dia. Cuinarà receptes, pastís de formatge, xai al forn o sopa de peix. En alguns dels vídeos les filles també graven el pare, Paniego dona trucs pràctics de cuina com per exemple per aprofitar el julivert que es tingui a casa perquè no es faci malbé o com col·locar correctament els plats en el rentavaixelles. “Després d’uns dies de confinament, s’ha d’imposar el sentit comú per col·locar-lo amb ordre”, diu Paniego que ha compartit últimament una recepta de croquetes al seu instagram.