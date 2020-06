Mira’m als ulls!

Coco Chanel ho tenia clar: “Si estàs trista, posa’t més pintallavis i ataca”. Un consell de primera mà de la dissenyadora francesa per apujar l’autoestima, però que també pot ser vàlid per encarar una època de crisi global. Almenys així ho reflectia el lipstick effect (o efecte pintallavis), un índex econòmic que mostra com en un context de recessió econòmica el consumidor deixa de comprar productes de luxe cars -per exemple, un abric de visó- però a canvi es permet petites satisfaccions com un pintallavis de marca. I això és exactament el que va passar després de l’atac terrorista a les Torres Bessones del 2001: la venda de cosmètics -i en particular de pintallavis- es va disparar als Estats Units.

Però no cal anar tan lluny: al maig, en ple confinament pel covid, la marca Revlon va animar les seves seguidores a pintar-se els llavis i penjar els selfies a les xarxes socials amb l’etiqueta #butithelps. L’objectiu? Insuflar optimisme. Però el coronavirus ha transformat completament l’escenari. A diferència de les anteriors crisis, aquesta no es viu a cara descoberta. Així que la pregunta és inevitable: qui vol pintar-se els llavis si has de portar una mascareta?, s’aproxima un canvi d’hàbits?

“Crec que encara és una mica aviat per saber si l’ús de mascaretes canviarà la nostra manera de maquillar-nos, però té tota la lògica. Penso que la gent es maquillarà menys i, quan ho facin, per al dia a dia se centraran en la mirada; per exemple, perfilant les celles i aplicant màscara de pestanyes”, opina Alex Saint, una maquilladora professional que sol treballar amb cares tan conegudes com la influencer i presentadora Dulceida, la cantant Aitana o l’actriu Ester Expósito. Segons ella, també continuarà la tendència d’aplicar color als ulls, ja sigui amb ombres o amb eyeliners. I és que l’estrena l’any passat d’ Euphoria, una sèrie en què el maquillatge d’ulls de les protagonistes era pura fantasia, va revolucionar el sector. “Potser fins i tot tornaran els rímels de colors. Ara bé, per accentuar la mirada no hi ha res més efectiu que les pestanyes postisses”, aconsella l’Alex Saint.

Només cal fixar-se en les principals marques de cosmètics per veure que també han captat el canvi d’escenari. YSL Beauty acaba d’anunciar el fitxatge precisament d’Ester Expósito -una de les protagonistes de la sèrie Elite, que té més de 23 milions de seguidors a Instagram- com a ambaixadora de la marca a Espanya i posarà èmfasi en “l’expressivitat de la seva mirada” així com en “la seva traça per fer-se el seu característic ull de gat amb l’ eyeliner ”. En ple confinament, la firma Urban Decay també ha presentat Naked Ultraviolet, una nova i vibrant paleta d’ombres per als ulls, aquest cop amb la imatge de l’actriu i cantant Camila Mendes (curiosament, a la imatge promocional una bombolla de xiclet li tapa la boca). Això ha coincidit amb el llançament de Florence by Mills, la marca de cosmètica juvenil de Millie Bobby Brown, l’actriu que s’ha fet famosa a tot el món per interpretar l’Eleven de la sèrie Strangers thing s. I sabeu quins són els seus bestsellers? Doncs un gel que esculpeix les celles i una capsa amb 16 tons d’ombres d’ulls que està molt ben pensada perquè es pot partir en tres capsetes independents. I no cal fixar-se només en marques d’abast internacional. Només fa uns dies, la influencer Laura Escanes promocionava als seus stories d’Instagram el sèrum de pestanyes de Freshly Cosmetics, una marca catalana de cosmètica natural.

Però, a banda de la mirada, hi ha una altra obsessió generalitzada: la cura de la pell i, especialment, la de la cara. “Durant el març i l’abril hem doblat vendes a través de la nostra botiga en línia, sobretot de mascaretes facials hidratants d’un sol ús, de productes antiacne i de pegats d’hidrogel per mitigar les bosses de sota els ulls”, explica Sara Jiménez, responsable de màrqueting de Miin Cosmètics, una empresa especialitzada en cosmètica coreana que ja té les dues botigues de Barcelona obertes. “Durant el confinament vam habilitar un xat per comunicar-nos amb les clientes i hem detectat molt d’interès pels productes de tractament facial, que és el nostre punt fort”, continua. En el seu cas, però, les vendes de pintallavis s’han estancat. “Al juliol farem una promoció i els posarem al 50% de descompte. I en regalarem un a qui ens faci una compra superior a 50 euros. Volem liquidar l’estoc”, confessa. Aquesta canvi d’hàbits provocat pel covid-19 i l’ús de la mascareta no significa ni de bon tros la mort del pintallavis. “Sí que és cert que hem detectat una baixada de vendes de pintallavis, perquè per al nostre públic ara són més important els eyeliners, les ombres d’ulls i les màscares de pestanyes”, argumenta Eduardo López, responsable de mitjans socials i defensa de YSL Beauty. “Tot i això, nosaltres seguim potenciant els pintallavis. Són un producte fetitxe per a les dones i amb els d’una marca couture com la nostra hi ha un vincle emocional molt fort. Per això a la llarga les clientes els seguiran comprant”, assegura. Per això no sorprèn que en la presentació d’Ester Expósito com a nova ambaixadora de la casa recalquessin que l’actriu madrilenya “mai oblida ressaltar els seus provocatius llavis amb un dels seus pintallavis favorits, The Slim 21, sens dubte un must-have a la seva bossa de mà”. I és que un pintallavis -amb crisi o sense crisi- sempre és un encert i les grans corporacions com YSL Beauty ho saben. “A partir de la tardor llençarem nous pintallavis i els dinamitzarem amb propostes adaptades als nous temps”, avança Eduardo López. Mentrestant, res millor que seguir el mític consell d’Elizabeth Taylor quan el vent no bufa de cara: “Serveix-te una copa, pinta’t els llavis i calma’t”.