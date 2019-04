12 sortides per conèixer flors

Roselles, ravenisses blanques i pixallits són les flors que més abunden a Catalunya a la primavera. Però, ¿sabeu quines altres també ocupen camps i marges? Ho podeu descobrir aquest cap de setmana apuntant-vos a una de les 12 sortides que organitza la Xarxa de Custòdia del Territori, amb la col·laboració de diverses entitats i els editors de la guia de flors que oferim amb l’ARA el cap de setmana. “Creiem que és una simbiosi molt positiva. Ens donem visibilitat, fem xarxa i contribuïm a difondre el patrimoni natural”, explica Toni Llobet, il·lustrador i coordinador de les guies de natura. “El coneixement del medi és cultura i la biodiversitat i la diversitat cultural sempre van associades”, diu Joan Font, professor de botànica de la Universitat de Vic, que guiarà una de les sortides. “Hem passat dels nostres avis que ho sabien tot de les plantes a fer cursos per conèixer les més habituals”, afegeix Xavier Soler, que és guia de natura. Per tots aquests motius, aquí teniu 12 llocs per anar-hi a conèixer flors.

Timoneda d’Alfés i voltants

Durant la resta de l’any sembla un paisatge inhòspit, però ara es converteix en un autèntic festival de flors. Parlem dels espais de secà de Ponent, que tenen un sòl molt eixut durant gran part de l’any, però amb molt valor botànic. A Alfés, a més, trobem l’extensió de timó (o farigola) més extensa del país. També és un bon lloc on observar orquídies.

Vall de Sant Daniel (Girona)

Encara conserva una diversitat de paisatges formada per boscos, camps de conreu i prats de pastura ben a prop de Girona. A la zona dels camps fixeu-vos en les roselles, les fumàries o els sarronets de pastor. Si busqueu pels prats, podeu veure trèvols o margaridoies. La sortida acabarà amb un petit taller d’oli aromàtic i medicinal.

Montblanc

Al peu de les muntanyes de Prades, caminareu per zones forestals i agrícoles que us permetran conèixer in situ flors i plantes de temporada com les eufòrbies, el crespinell i les malves. Aprendreu que antigament tenien moltes aplicacions alimentàries, medicinals o que servien per ajudar a les feines del camp i del bosc.

Torredembarra

En aquesta proposta hi ha dos itineraris: el del Molí i el de l’Arbosserà. En tots dos veureu un paisatge de marges de pedra seca i agricultura de secà amb garrofers i ametllers. Són conreus arbrats on no es fa ús d’herbicides, idonis perquè hi creixi flora ruderal i arvense com la ravenissa.

Reserva Natural de Sebes (Flix)

És una zona de contrastos on, en un espai de només dos quilòmetres, podreu conèixer la floració típica dels aiguamolls i la de zones més seques. Els lliris grocs ja comencen a florir a les àrees més humides. En canvi, les roselles són les reines dels camps d’oliveres abandonats que hi ha a la reserva, on també creix farigola i romaní.

Can Montmany (Valldoreix)

A tocar de la gran ciutat, un paratge ideal de la serra de Collserola per descobrir la riquesa de les plantes de camp i de marge però també les seves històries: les que es mengen, les que ens aporten salut i, fins i tot, les que són considerades màgiques.

Volcà de la Crosa (Bescanó)

Un recorregut per diferents ambients agrícoles de la plana del Gironès i de la Selva i pels boscos d’alzina que encerclen el volcà, us portarà a descobrir un ambient on es combinen espècies de quiquiriquics (o roselles) amb argelagues negres i ginestes. Les primeres, més típiques dels marges de camp, i les segones, habituals als marges de bosc, us permetran fer-vos una idea de les plantes que hi ha a zones de transició com aquesta.

L’Hort de la Sínia i riu Gaià

Sortida ideal per conèixer les plantes de l’hort i les dels marges dels rius. Espècies com la borraina, el boixac de camp i les malves les veurem a l’hort, mentre que d’altres com l’ortiga i la vinca, a la llera del riu. La sortida acabarà amb un tast de flors comestibles.

Puig de Sant Martirià (Banyoles)

A tocar de Banyoles, és una zona amb gran diversitat florística, ja que hi ha des de parcs urbans fins a conreus, matollars, vores de camp i bosquines. Segons Joan Font, el guia de la sortida, s’hi podran veure un terç de les espècies documentades a la guia de natura que es vendrà aquest cap de setmana amb l’ARA.

Espai rural de Gallecs

Se’l considera un dels pulmons verds de l’àrea metropolitana de Barcelona. Gallecs ha aconseguit mantenir un espai agrícola i rural enmig de l’expansió urbanística del Vallès. Amb conreus extensius de cereals i farratges, és un bon lloc on veure camps de roselles icònics.

Entorn de Llançà

La gran diversitat de flors que hi ha a Llançà i als seus voltants, des del casc urbà fins al matollar mediterrani, és motiu suficient per participar en aquesta sortida. Però si en necessiteu un altre, sapigueu que comptarà amb el guiatge d’Evarist March, conegut com el guia dels guies de natura.

Turó de Montcada

Un itinerari circular al voltant del Turó de Montcada us permetrà descobrir les flors que hi ha a prop de la ciutat en un espai en custòdia. Us encantaran les orquídies salvatges i veure com les zones que s’han restaurat han recuperar la biodiversitat.

ON I QUAN

Les sortides es fan entre dissabte i dilluns. Aquí teniu els horaris i els punts de trobada, però per participar-hi cal inscriure's a la web de la Xarxa de Custòdia del Territori: