El concepte vacances en ple confinament sembla una broma de mal gust. Molta gent tenia previst avui estar a la segona residència, estrenar la temporada de càmping, fer una escapada a alguna capital europea o gaudir d'alguna de les processons d'algun poble de Catalunya. En canvi, el dia d'avui s'assembla molt al d'ahir, o al de dimecres de la setmana passada, i fins i tot a com serà demà. La situació és tan estranya i inèdita que cada família catalana l'afronta a la seva manera, però, tal com demana Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, "hem d'evitar el dia de la marmota; preguntar-se «què farem demà? » és saludable". I afegeix: "És bo fer vacances encara que sigui a casa i recontextualitzades".

"A mi els meus fills ja em van dir dilluns que era Setmana Santa i no volien fer deures", recorda Geòrgia Navarro, mare d'una filla de 8 anys i un nen de 10 de Rubí. Navarro, a més, és mestra de l'Escola Rivo Rubeo de la mateixa ciutat vallesana. "Jo m'havia imposat aquests dies d'avançar feina de l'escola, però reconec que m'he relaxat una mica, com els nens", admet. "Tot i que el manual d'aquests dies diu que has de seguir una rutina, normalment fem el que podem, i aquests dies de Setmana Santa les rutines són encara més relaxades..." L'escola dels fills de Geòrgia Navarro ha encarregat activitats als seus alumnes, però no són deures en el sentit estricte que tenen un dia d'entrega concret, a diferència del que li passa als fills de Sònia Masgoret de Barcelona (11 i 14 anys). "Els quatre dies d'aquesta setmana els he fet seguir la mateixa rutina que les setmanes anteriors perquè si no seria un caos". Masgoret explica que han seguit fent feina de l'escola, el gran perquè ha suspès alguna assignatura, i la petita "perquè es relaxa ràpidament" i no vol que "perdi el ritme", afegeix. Les rutines diàries, però, a més dels deures, inclouen llegir, fer treballs manuals, exercici físic i un joc de taula cada tarda quan arriba el pare de treballar, ja que ell ha de sortir perquè la seva feina és considerada essencial.

"La lectura no té per què estar dins el paquet de deures", apunta Ismael Palacín, que recomana aquests dies fer activitats educatives sense que ho semblin, més lúdiques. Tot i això, recorda que "abans del confinament també es posaven deures per Setmana Santa, i el que s'ha de fer és pactar en quins moments es fan del dia i que sigui una estona curta".

651x366 Una família mirant la tele a casa / MARC ROVIRA Una família mirant la tele a casa / MARC ROVIRA

Les filles de Roland Ledo, de Mataró, tampoc han fet vacances aquesta setmana. "De dilluns a dimecres han seguit la mateixa rutina que els dies anteriors des del confinament, però a partir de dijous no, ja que la meva empresa sempre para de dijous a dilluns per Setmana Santa", explica. Ledo assegura que les seves filles (12 i 14 anys) no s'han queixat gaire per la decisió: "Durant el dia tenen prou esbarjo, ja que no ens tornem bojos i com a molt dediquen tres hores al dia a les feines escolars". Entre aquestes feines, hi ha incloses les classes en línia de l'acadèmia d'anglès, a més d'una hora de videotrucada amb la seva àvia, que els prepara jocs educatius per fer amb ella a distància.

A casa de Gemma Maymó, d'Altafulla, les rutines es van alterar completament el 13 de març, el dia que van tancar les escoles. "A casa estem en mode vacances des del primer dia, ja que cada vespre fem jocs de taula i anem a dormir tard gairebé cada dia". Maymó té tres fills (12, 10 i 8 anys) i explica que a l'escola els van donar deures per fer els primers quinze dies –el que havia de durar oficialment el primer estat d'alarma–, i que després tot just els han suggerit alguna activitat més, però sense contingut acadèmic. A més, la seva parella està afectada per un ERTO i està a casa sense treballar, i ella és regidora d'Educació, Cultura i Salut a l'Ajuntament d'Altafulla i ha de sortir cada dia de casa per atendre les necessitats de la població arran de la crisi de coronavirus. I just aquests dies de Setmana Santa, l'escola els ha demanat de començar a fer videoconferències de prova amb els mestres per practicar com fer l'educació virtual que vol fer el departament d'Educació després de la Setmana Santa. "Al final vam decidir que fessin la prova, encara que jo hi era reticent".

Júlia Garcia, de Lleida, en canvi, tenia previst agafar-se tota la Setmana Santa de vacances per estar amb els nens, com acostuma a fer si té dies per recuperar, però ha decidit no fer-les. La seva empresa és municipal d'atenció al públic, i amb l'estat d'alarma van tancar les oficines i van enviar a tothom amb un portàtil a fer feina d'atenció telefònica des de casa. Amb aquest panorama, i veient que el confinament s'allargava més enllà dels 15 dies inicials, va preferir guardar-se els dies de vacances per quan els pugui fer bé i, sobretot, en pugui gaudir. La seva parella és autònom i ja feia teletreball abans de la pandèmia mundial, i ara continua treballant des de casa. Per tant, amb tots dos fent feina com si no passés res, l'aplicació d'una rutina als fills, i sobretot fer-la complir, "és una tasca complicada", admet Garcia. "L'escola havia començat a treballar aquest curs amb un Drive de Google amb els alumnes, i ara amb el confinament les mestres hi pengen les feines, i ells hi han de penjar les respostes, però ho fan quan poden, ja que a casa només hi ha dos ordinadors, el meu, que me'l vaig endur de la feina, i el de la meva parella, que el fa servir tota l'estona", lamenta Garcia.

El director de la Fundació Jaume Bofill diu que una de les tasques principals aquests dies amb els fills és "aconseguir que s'autoorganitzin per fer deures, i això és un aprenentatge molt valuós que fa augmentar el rendiment escolar". Ismael Palacín considera que els pares aquests dies no s'han de convertir en un mestre substitut, "hem de donar consells i fer més de coach que no agafar el flagell per controlar el ritme de producció dels fills".

"De feina sempre n'hi ha, no s'acabaria mai"

Montserrat Ferraro, exdegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), està tenint més feina que mai aquests dies de pandèmia i confinament, però té molt clar que cal marcar una línia, també ella. "La nostra ment necessita desconnectar". Ferraro assegura que tothom necessita diferenciar els dies festius dels que no ho són. "Hem de combinar moments de treball amb moments de plaer, és bàsic per equilibrar i no caure en l'estrès". Fins i tot les persones que viuen soles i els agrada molt la seva feina haurien de fer una aturada aquests dies per descansar i agafar aire fent aquelles coses que els agraden i els "donen plaer, com badar mirant per la finestra amb un te a la mà". És cert que quan un té molta feina i no l'ha acabada, pensar en agafar-se uns dies de descans ens fa sentir culpables, però Ferraro afirma que "si tu vols, de feina sempre en tindràs, no s'acabaria mai". Per això recomana parar. I el mateix aconsella als pares amb fills: "Per als nens és molt important parcialitzar els temps i no caure en la monotonia que cada dia és igual".

Aquestes vacances explora casa teva

Ja que aquesta Setmana Santa no podem sortir de vacances, la periodista Lourdes Campuzano ha editat una guia perquè els més petits passegin per casa seva amb ulls d'explorador. Per exemple, que explorin la seva habitació com si fossin arqueòlegs i trobin joguines oblidades al fons d'un bagul o darrere la calaixera. O que explorin la fauna que habita al voltant de casa seva mirant pel balcó com si fossin ornitòlegs. Campuzano ha adaptat a la crisi del coronavirus la fórmula que fa servir a les seves guies de viatges per a nens anomenades Explorem... (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Menorca), que va publicar per primer cop fa quatre anys.