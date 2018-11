Adriana Lima s’acomiada de Victoria’s Secret

La veterana model i ‘àngel’ de Victoria’s Secret Adriana Lima ha plegat les ales. Un comiat que ha celebrat amb totes els honors durant la gran desfilada anual de la firma de llenceria, que ha tingut lloc aquest dijous a Nova York. I hi ha raons de sobres. La model brasilera, de 37 anys, en portava gairebé vint sent un dels 'àngels' de la firma.

A la desfilada també s’hi han pogut veure 60 models. Entre d'altres, Gigi Hadid, Marta Hunt, Maggie Lane, Winnie Harlow i Elsa Hosk. Aquesta última és l’escollida per portar el sostenidor Fantasy, dissenyat per Swarovski i recobert amb més de 2.000 diamants. Té un valor d’un milió de dòlars.

Com ja és tradició, les actuacions musicals també han tingut una gran importància durant l'espectacle, que aquest any ha comptat amb la participació de Rita Ora, Shawn Mendes, Bebe Rexha, Halsey o Kelsea Ballerini, així com el duo The Chainsmokers o la banda de rock The Struts.

Des de fa anys el xou anual de la firma de llenceria és motiu de polèmica i ha estat criticat per tenir un caire racista i per mostrar models extremadament primes. Fins i tot diverses models de talles grans, de la mà de Robyn Lawley, han fet una campanya de boicot a la firma aquests dies previs a l’espectacle. Una desfilada que no es retransmetrà per la televisió fins al dia 2 de desembre davant d’una audiència que es compta per milions, però que alguns analistes asseguren que ha caigut en els últims anys.