Aigües infusionades, molt més que aigua

Aigua, fruita i repòs és tot el secret que amaguen aquestes begudes desintoxicants que ara, després dels excessos de les festes, suposen una bona opció a l’hora d’acompanyar els àpats. Filles de l’estiu en la seva modalitat freda, i benvingudes a l’hivern en moments de neteja corporal com l’actual, les aigües infusionades també són presents en restaurants destacats com a beguda alternativa a una cervesa, una copa de vi o un avorrit got d’aigua. En alguns establiments formen part de la carta, com per exemple als barcelonins ChichaLimoná, Trópico, Almalibre Açaí Bar i Flax&Kale, i en d’altres són posades a disposició dels clients de manera gratuïta. Des de ChichaLimoná expliquen que aquestes begudes són una manera de donar més gust a l’aigua amb unes rodanxes de llimona, cogombre o menta, per exemple. A la seva carta hi tenen aigua de Jamaica a base de flor d’hibisc, canyella i panela i aigua de cogombre, amb aquest vegetal, anet, llimona i atzavara. A Flax&Kale proposen aigua purificada amb cogombre, mel, llimona, aiguanaf i pol·len d’abella.

L’autora Fern Green, que ha publicat Infusiones naturales (Lunwerg), explica que es poden considerar aigües infusionades aquelles en les quals la fruita i altres herbes s’afegeixen a l’aigua freda, “cosa que ajuda a netejar i desintoxicar el cos”. També contribueixen a la rehidratació del cos, a l’enfortiment del sistema immunitari i a purificar i protegir la sang, explica.

L’autora d’Aguas e infusiones detox (Libros Cúpula), Géraldine Olivo, remarca que la paraula detox no és més que el fet de desfer-se dels residus i toxines que bloquegen l’organisme, com pesticides de fruites i verdures, metalls pesats de peixos i coccions a la barbacoa i toxines de l’entorn causades per la contaminació, per exemple. Assegura que malgrat que habitualment s’associï el terme detox a l’aprimament i el dejuni, “en realitat la desintoxicació del cos es fa a través del fetge”, que necessita diversos antioxidants i vitamines, entre d’altres, i totes les fruites i verdures en duen. “No cal oblidar que les aigües detox només són útils quan s’integren en una alimentació equilibrada”, defensa.

Una alternativa als refrescos

Olivo aclareix que les aigües infusionades “no són pocions màgiques”, però constitueixen una versió vitaminada de l’aigua que bevem cada dia i “una alternativa alhora agradable i sana als refrescos existents al mercat”. I, tot i que molts antioxidants i vitamines no passen a l’aigua durant la maceració, una bona part sí que ho fan. A més, l’efecte benèfic de les aigües s’optimitza enormement mitjançant la utilització de diferents herbes medicinals. Malgrat tot, Olivo recorda que a part de l’alimentació també és necessari tenir en compte el nostre estil de vida i el nostre entorn: “Un dia a dia estressant i sorollós, l’atmosfera massa contaminada i la falta d’activitat física i problemes i preocupacions són tan tòxics com els pitjors productes de menjar porqueria”.

Amb ingredients frescos

Respecte a la seva preparació, Green assegura que la millor opció és fer-nos nosaltres mateixos les aigües i, d’aquesta manera, fer servir els ingredients més frescos i saber en tot moment què és el que hi afegim, ja que les aigües infusionades comprades poden contenir sucre afegit, alerta. Al seu parer, els millors ingredients són llimona fresca i gingebre, “excel·lents per ajudar a netejar el cos”. Per la seva banda, Olivo considera que les fruites i verdures seleccionades han de ser, preferiblement, madures, de temporada i ecològiques, ja que no s’han de pelar -i la pell és el més exposat als pesticides-. Per no tirar tota aquesta fruita i verdura un cop tinguem l’aigua preparada, Olivo assegura que fins i tot després de la maceració és possible beneficiar-se de les seves fibres i nutrients no solubles, ja que es poden preparar batuts en una liquadora o bé utilitzar-les per fer pastissos o creps.

El millor moment per prendre aquestes aigües, segons Green, és “després de llevar-nos”, perquè sigui la primera cosa que el cos absorbeixi, cosa que “impulsa el fetge i els ronyons i el seu metabolisme, i el prepara per a l’esmorzar”. Olivo afegeix que és preferible prendre-les fora dels àpats, i coincideix a assenyalar que beure-les a primera hora és una bona idea per posar l’organisme en marxa.

Aigua filtrada i ampolla de vidre

Però no tot s’hi val a l’hora de fer aigües infusionades. Cal estar molt atent a l’amargor dels ingredients, ja que es potencia en proporció amb el temps de maceració. També cal evitar ingredients massa discrets, que cal contrarestar amb d’altres de més potents i aromàtics. A més, cal saber que hi ha verdures que, malgrat el seu gust, no convenen en aquestes infusions, com la col, el bròquil, les patates i el nap. Igualment, la família de les oleaginoses (ametlles i avellanes) conté antinutrients i cal posar-les primer en remull i tirar l’aigua. És necessari saber també que la membrana blanca dels cítrics s’ha de retirar, perquè és amarga, o que els fruits vermells i el te verd són ideals en la seva totalitat per a aquest tipus de preparats. La llimona, de fet, és un gran bàsic d’aquestes aigües, perquè la seva vitamina C permet una millor conservació de la maceració. Dit això, per preparar-ho és important tenir en compte que la barreja s’ha de fer el dia anterior i guardar-la no més de 24 hores. L’aigua utilitzada ha de ser de bona qualitat, d’ampolla o filtrada, i el recipient que ho contingui cal que sigui de vidre (sobretot cal evitar el plàstic), i tapat.

De fet, les aigües infusionades no són un invent de la indústria de l’aprimament. Són una proposta antiga i molt senzilla, tot i que actualment s’han posat de moda. Green alerta que l’èxit d’aquestes begudes pot perillar, perquè no són una cosa instantània. El perill és que “passin de moda”, ja que requereixen passar una nit sencera a la nevera, precisament, infusionant-se, i no són un preparat que es pugui consumir de manera instantània. Però Green confia que el creixent interès pel benestar faci que la gent “busqui solucions alternatives” als preparats ràpids. De fet, apunta que la infusió d’aigües és cada cop més popular entre la gent interessada a cuidar-se”, relacionat amb la tendència generalitzada al benestar.

Receptes de temporada

Aigua de poma, pera i gingebre

Traieu el cor d’una pera i d’una poma i talleu-les a bocins. Peleu un gingebre fresc i talleu-lo en làmines fines. Al morter, piqueu cinc beines de canyella, sis claus i una culleradeta de pebre negre i poseu-ho en una bosseta de te. Ajunteu tots els ingredients en un recipient i deixeu-ho macerar durant 12 hores a la nevera, en un litre d’aigua. Obtindreu un refresc a vessar d’antioxidants.

Pastís de pastanaga per beure

Talleu 400 grams de pastanagues en rodanxes i un gingebre en làmines. Trenqueu tres beines de canyella en trossos i poseu-les en una bossa de te. Deixeu-ho reposar en 90 cl d’aigua durant 12 hores. Com a resultat tindreu carotenoides i vitamines K, C i E en vena, entre d’altres.

Cogombre i menta

Talleu mig cogombre en rodanxes i poseu-lo en una gerra, juntament amb una culleradeta de gingebre rallat, un pessic de pebre de Caiena, el suc d’una llima i unes fulles de menta. Deixeu-ho macerar durant una hora i obtindreu una gerra plena de vitamina A, C i K, a més de calci i potassi.