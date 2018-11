Adeu a 'Almaia': Alfred i Amaia trenquen després de menys d'un any de relació

Després de poc menys d'un any junts, Amaia Romero i Alfred García, els 'extriunfitos' que van representar Espanya a Eurovisió, han trencat la seva relació, segons afirma la revista '¡Hola!'. Després de setmanes de rumors que deien que la parella s'havia distanciat, la publicació cita fonts properes als cantants que confirmen que s'han separat per decisió de la navarresa.

Tot i que diverses publicacions havien apuntat que la parella feia temps que no es veia malgrat viure a la mateixa ciutat, Alfred i Amaia es van retrobar a la gala de la SIDA, celebrada el passat 19 de novembre i en la que tots dos van actuar per separat. Els mitjans no van tenir ocasió de captar cap imatge dels dos plegats, ja que van optar per passar pel 'photocall' per separat. Malgrat l'aparent fredor entre tots dos, Amaia va assegurar als mitjans que estaven a la festa que la seva relació continuava sent "molt especial". "Jo estic molt bé amb ell, no tinc cap problema", va dir llavors. En canvi, el cantant del Prat del Llobregat va preferir no parlar amb els mitjans.

Les declaracions d'Amaia no es van traduir en cap mostra de complicitat visible durant la gala i en l'única foto que es va filtrar de tots dos a dins de l'acte se la podia veure a ella amb el rostre molt seriós mentre parlaven. Cap dels dos va compartir a les seves xarxes socials fotos junts durant la festa. Alfred, molt més donat a mostrar la seva vida a Instagram, només va fer publicacions en les que apareixia amb Agoney i Ana Guerra, també exconcursants d''OT'.

Després de la gala de la SIDA les alarmes es van tornar a encendre quan la revista '¡Qué me dices!' va publicar una foto en la que Amaia apareixia recollint una caixa a casa d'Alfred, que segons la publicació guardava les últimes pertinences que tenia a casa de qui ja seria la seva exparella.

Un amor nascut davant de les càmeres

La parella es va conèixer quan participaven a l'edició del 2017 d''Operación triunfo', concurs que va guanyar ella i en el que ell va quedar com a quart finalista. Junts van protagonitzar un dels duets més recordats del programa, la interpretació a quatre mans en piano de 'City of stars', tema principal de la pel·lícula 'La la land'. Va ser a partir d'aquella actuació que la seva relació va anar creixent fins a convertir-se en la parella oficial del programa i, fins i tot, protagonitzar declaracions d'amor en 'prime time'. De fet, el passat 13 de novembre Alfred va recordar l'efemèride d'aquella actuació amb un 'post' a Instagram en què li agraïa a Amaia "ser l'acord que completa la meva cançó".

El seu duet amb 'Tu canción' va ser escollit pels espectadors del programa per representar Espanya a Eurovisió, un periple que no va estar exempt de polèmica. Durant els mesos previs al festival, la parella va ser objecte de crítiques després que Alfred li regalés a Amaia el llibre 'España de mierda' amb motiu de la celebració de Sant Jordi.

Un cop superat del tràngol d'Eurovisió, que va acabar amb un decebedor 23è lloc, els dos es van posar a treballar en la seva carrera musical per separat. Fa un mes Amaia va estar a Nova York gravant part del seu disc amb el productor Refree, mentre que Alfred ha anunciat avui que el seu disc, que porta per títol 1016 (el seu número en el càsting d''OT') sortirà el proper 14 de desembre.

Tot i la ruptura, Alfred i Amaia encara tenen un parell d'actuacions en les que previsiblement hauren de tornar a cantar la cançó amb la qual enamorar. 'OT2017' tanca gira amb dos concerts especials a finals de desembre en els quals, si no canvia el 'setlist', hauran d'interpreta 'City of stars' i 'Tu canción'