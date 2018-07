Amancio Ortega estrena vaixell a Sanxenxo

Amancio Ortega, el sisè home més ric del món, estrena vaixell aquest estiu. Es tracta del Valoria B, una embarcació de luxe que vol utilitzar per navegar el mar gallec i que, segons diversos mitjans, té amarrat al port de Sanxenxo. De fet, no seria l’únic que ha comprat Ortega, de 82 anys, sinó que n’hauria adquirit dos d’iguals a la mateixa drassana. Tots dos orientats a l’esbarjo. El Valoria té tres cobertes i cinc habitacions.

La notícia de la compra arriba just l’any següent que es comprés un superiot de 67 metres d’eslora que es diu Drizzle. Una nau que va acaparar tots els titulars per la seva grandiositat i que després va tornar-los a acaparar perquè no cabia a cap port esportiu gallec. Potser per això, enguany, Ortega s’ha comprat el Valoria B, que li permetrà navegar les Rías Baixas de la seva Galícia natal.

El nou vaixell, de 47 metres d’eslora, l’ha fabricat a Holanda la drassana Feadship. L’empresa ha construït alguns dels vaixells més luxosos del món, per exemple, el de Steve Jobs. El nom del vaixell fa referència al poble natal de la mare d’Ortega, Valoria la Buena, a Valladolid.