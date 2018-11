Backstreet Boys anuncien nou disc i una gira mundial

Els fans d’un dels grups més desitjats dels 90 estan d’enhorabona: Backstreet Boys tornen. I ho fan per la porta gran: amb un nou disc i una gira mundial que tindrà dues parades a Espanya.

La banda formada per Brian, Kevin, Nick, A.J. i Howie tenen preparat un disc, ‘DNA’, que sortirà a la venda el 25 de gener. Aquest divendres ja s’ha pogut conèixer el seu segon single, ‘Chances’, encara que el maig passat ja es va desvelar el primer senzill, ‘Don’t go breaking my heart’.

I com no podia ser d’una altra manera, el grup s’embarcarà en una gran gira, la DNA World Tour, que passarà pel nostre país, segons ha informat Efe. Concretament, el 13 de maig actuarà al WiZink Center de Madrid i el 17 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona. Atenció: les entrades sortiran a la venda el 16 de novembre.

Ja han passat uns quants anys des de l'època en què el grup va enamorar milers d’adolescents de tot el món. Ara els Backstreet Boys han crescut i ja voregen la quarantena, i tot i que són conscients dels records i la nostàlgia que poden evocar, asseguren que el seu nou disc està adaptat als nous temps. "Som pares, ens sentim còmodes amb el que som i això es trasllada al disc cançó a cançó", ha explicat Brian Littrell, un dels cinc components del grup. "Hi ha un futur per a nosaltres. No som «una cosa que va ser »: som «una cosa que encara serà »".

En declaracions a Efe, el mateix cantant també ha assegurat que "els fans espanyols són molt apassionats". "Ens han estimat durant molt temps, cantem algunes cançons en espanyol per ells. Així que és genial, és un país bonic i ens encanta visitar-lo", afegia abans d’un dels seus concerts a Las Vegas, on el conjunt té un espectacle permanent al Zappos Theater.



La notícia de la tornada dels Backstreet Boys coincideix amb la de la nova gira de les Spice Girls, el reflex femení de la banda que també va fer embogir els adolescents dels 90. Una doble tornada que farà les delícies dels seguidors més nostàlgics. "Esperem seguir 25 anys més, potser amb caminadors i bastons, però ho farem tan bé com puguem", afegia divertit Littrell. Per la seva banda, A.J. remarcava com han crescut les seves fans, que ja no criden quan els veuen: "Ara són adultes, són mares. I quan ens veuen en un restaurant ens diuen: «Oh, ens podem fer una foto? »"