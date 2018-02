Els Bafta també es tenyeixen de negre per denunciar l'assetjament

La catifa vermella s'ha tornat a tenyir de negre. Amb motiu dels premis Bafta, que atorguen l'Acadèmia del Cinema britànica i que es consideren l'avantsala dels Oscar, les actrius han tornat a vestir de negre en suport del moviment #MeToo i Time's Up. Dones tan conegudes com Kristin Scott Thomas, Jennifer Lawrence, Kate Mara, Angelina Jolie o Salma Hayek van posar-se vestits negres, aquest diumenge a la nit, per solidaritzar-se amb aquesta onada de protesta contra l'assetjament i l'abús sexual a la indústria cinematogràfica que va començar amb les denúncies contra el productor Harvey Weinstein.

Però el negre no va ser hegemònic, com ja va passar a la gala del Globus d'Or. Kate Middleton va optar per anar a la gala amb un vestit verd que portava una cinta negra de vellut, cosa que alguns han volgut llegir com un senyal de suport al moviment feminista.

L'actriu Francesc McDormand, una de les grans triomfadores de la nit, tampoc va optar pel negre sinó per un vestit on hi havia rosa, vermell i negre, tot i que va explicar la seva opció. "Tinc un problema amb l'obediència", va dir la protagonista de 'Tres anuncios en las afueras', però va voler deixar clara la seva "total solidaritat" amb el moviment contra l'assetjament: "Estic amb les meves germanes que avui vesteixen de negre", va dir.