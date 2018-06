Bertín Osborne, sobre l''Aquarius': "Arreglem primer el drama dels espanyols"

Bertín Osborne és conegut popularment com una icona mediàtica de la dreta espanyola. Ara bé, els postulats conservadors que expressa tot sovint han anat més enllà del que és habitual en les seves últimes declaracions, relatives al greu problema humanitari que pateixen els immigrants que es veuen obligats a travessar el Mediterrani. En un programa de la cadena Distrito TV anomenat 'Los intocables', presentat per Javier Algarra –que va conduir durant tres anys 'El gato al agua'–, el cantant de ranxeres ha afirmat que primer cal solucionar els problemes dels espanyols i després abordar els problemes dels immigrants, unes declaracions que han recollit aquest dijous diversos mitjans.

"S'acabarà buidant l'Àfrica"

Lluny de sentir-se culpable per difondre unes opinions tan controvertides en un mitjà de comunicació sobre un tema tan sensible, Osborne va insistir amb opinions similars: "Vaig coincidir a l'Estret amb una pastera que venia carregada de gent amb nens. Em sembla bé que se'ls ajudi i que tinguem una actuació humanitària. És el que té ser frontera amb l'Àfrica. Cal ajudar-los perquè és una tragèdia brutal, però això s'ha d'organitzar perquè si no s'acabarà buidant l'Àfrica". "Això no és Suïssa, aquí hi ha molts espanyols que no tenen on caure morts", va ser un dels arguments que va fer servir també per justificar les seves declaracions.

"A casa de Pablo Iglesias"

El seu discurs pel tema de la immigració el va portar a parlar també de Pablo Iglesias i, menys directament, del govern de Pedro Sánchez. "Per què no van tots [els immigrants] a la mansió de Pablo Iglesias? És molt gran, 500 metres quadrats, i la Moncloa és gran. Que no venguin una falsa solidaritat amb els diners dels altres", va dir sobre les forces polítiques que han fet gestos humanitaris amb els immigrants de l''Aquarius'.

El presentador del programa també li va preguntar per un altre tema que considerava rellevant per a Osborne: una eventual exhumació de les restes del dictador Francisco Franco. Aquí Osborne no va voler donar la seva opinió i va dir només: "Me la bufa on sigui".