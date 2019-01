L’ex de Bezos aspira a ser la dona més rica del món

Divorciar-se de Jeff Bezos es podria convertir en el gran negoci de la vida de MacKenzie Tuttle, fins al punt que la podria catapultar al cinquè lloc de la llista de persones més riques del món (que actualment encapçala el seu marit) i ser-hi la primera dona, segons els càlculs de la revista Forbes.

Bezos (fundador i màxim responsable d’Amazon, de la qual posseeix el 16% de les accions) va anunciar dimecres a Twitter que es divorciava de Tuttle, després de 25 anys de matrimoni i quatre fills en comú. L’empresari ho va presentar com una decisió presa de mutu acord, però l’endemà la revista National Enquirer va revelar que feia vuit mesos que Bezos mantenia una relació clandestina amb la presentadora de televisió Lauren Sanchez, i fins i tot va fer públics alguns missatges i fotos pujats de to que li havia enviat.

No es pot descartar, doncs, que Tuttle decideixi litigar, i si ho fa a l’estat de Washington (on viuen i on hi ha la seu d’Amazon) podria acabar amb 68 milions de dòlars a la butxaca. La llei d’aquest territori estableix que, si no hi ha un acord que indiqui el contrari (i, en el seu cas, no n’hi ha constància), quan dues persones es divorcien tot el que hagin guanyat durant el temps que hagin estat casades s’ha de repartir al 50%. Bezos va fundar Amazon l’any següent d’haver passat per l’altar, de manera que la meitat dels 136 milions que es calcula que ha acumulat des de llavors haurien de ser per a la seva ex.