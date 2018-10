Compensació milionària per a la princesa Ayako

Queden pocs dies perquè la princesa Ayako de Takamado, filla del difunt príncep Takamado, cosí de l’actual emperador del Japó, deixi de formar part de la família imperial. El pròxim 29 d'octubre es casarà amb Kei Moriya, un jove empleat d’una de les principals companyies navilieres del país que no té sang noble.

Com a compensació per la pèrdua del títol, Ayako rebrà 107 milions de iens, uns 800 mil euros, en un pagament exempt d’impostos i que, segons els principals mitjans del país, s’ha aprovat per unanimitat en una reunió entre el consell d’economia de la casa imperial, el primer ministre Shinzo Abe, els presidents de les dues cambres i el cap de l’agència de la casa imperial. L’objectiu és que la princesa, de 28 anys, pugui mantenir el seu nivell de vida encara que perdi el seu estatus d’altesa imperial.