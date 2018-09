Dior allibera el cos femení a través de la dansa

L’hipòdrom de Longchamp va ser testimoni dilluns de l’última explosió creativa de Dior, en un tret de sortida de la Setmana de la Moda de París que no va deixar indiferent a ningú. El públic assistent, que comptava amb un ‘front row’ de luxe amb personatges com Chiara Ferragni, Blake Lively i Jennifer Lawrence, va presenciar un homenatge al món de la dansa com a reivindicació de l’empoderament femení. "El ball i la moda defineixen el cos i, gràcies a la disciplina, ens ensenyen a controlar-lo", es llegia com a introducció a la col·lecció primavera-estiu 2019, que s’inspira en grans ballarines com Pina Bausch i Isadora Duncan.

Maria Grazia Chiuri, cap pensant de la ‘maison’, decidia obrir la representació amb una ballarina vestida amb un mono brodat i pètals de rosa que queien en un espai molt poc il·luminat. A partir d’aquí, una trentena de ballarins, dirigits per la coreògrafa Sharon Eyal, omplien la passarel·la acompanyant les models al ritme d’una mística melodia. I així es va poder veure com els mallots, bodis i altres peces del món del ballet es convertien en indumentària d’anar pel carrer.

540x306 Un dels models de la nova col·lecció de primavera-estiu 2019 de Dior. / PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY Un dels models de la nova col·lecció de primavera-estiu 2019 de Dior. / PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY

La desfilada va ser una successió de faldilles plisades en tul i vestits de ballarina en colors pastel i detalls en negre o caqui. D’altra banda, la nova col·lecció també és un homenatge a les posades en escena de la ballarina Loïe Fuller a través de vestits, faldilles i abrics de seda amb estampats calidoscòpics. Com a contrast, també s’aposta pels pantalons texans amples, descolorits i caiguts inspirats en la cultura del hip-hop i faldilles amb teixits que evoquen les xarxes de pescadors.

Amb aquesta col·lecció, Chiuri segueix traçant el camí a Dior amb els seus missatges feministes, que van començar el 2017 amb la samarreta on es llegia ‘We should all be feminists’ (Tots hauríem de ser feministes).