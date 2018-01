Globus d’Or vestits de negre

260x366 Catherine Zeta-Jones / Frederick M. Brown / GETTY Catherine Zeta-Jones / Frederick M. Brown / GETTY

Els Globus d’Or van complir els pronòstics estilístics que feia setmanes que s’havien anunciat: la catifa vermella es va cobrir completament de negre en senyal de protesta contra l’assetjament sexual a la indústria de Hollywood, una realitat que es va destapar arran de diferents denúncies contra el productor Harvey Weinstein. El glamur es va posar al servei de la reivindicació social i pràcticament tots els convidats de la 75a edició dels premis de l’Associació de Premsa Estrangera de Hollywood van lluir vestits negres que destacaven per una sobrietat trencada per algun escot i, sobretot, per arracades i collarets imponents que donaven un toc de color.

Però els complements més utilitzats de la cerimònia estaven molt lluny dels preus desmesurats de les joies que se solen veure en els premis cinematogràfics. Va ser la nit dels pins “Time’s up”[Fins aquí hem arribat], que decoraven vestits, solapes i punys per reforçar el missatge de protesta dels assistents. El símbol ha estat ideat per una associació de centenars d’actrius, agents, guionistes i directores que lluiten contra l’assetjament sexual i la discriminació. Reese Witherspoon, protagonista i productora de 'Big little lies', va demanar a la dissenyadora Arianne Phillips, que ha treballat en films com 'Animales nocturnos' de Tom Ford, que confeccionés el pin que van dur convidats com Justin Timberlake i Matt Smith, de ' The Crown'.

Una catifa sense estridències

El -gairebé obligatori- dress code negre va afavorir una catifa vermella sense estridències de dissenys conservadors, tot i que amb espai per a la sensualitat. Dues actrius que van mostrar un cert atreviment van ser Catherine Zeta-Jones i Margot Robbie. La primera, que va pujar a l’escenari per entregar un premi al costat del seu sogre Kirk Douglas (101 anys), va lluir un disseny Zuhair Murad que destacava per les seves transparències. Unes arracades de maragdes en forma de canelobre, de la firma Lorraine Schwartz, complementaven el look de la protagonista de Chicago, que també portava un anell de diamant. En canvi, Robbie, que estava nominada a millor actriu de comèdia per Yo, Tonia, va ser més discreta en els seus complements: tota l’atenció del seu modelse centrava en les incrustacions platejades, que simulaven un llaç i motius florals, del seu vestit de màniga llarga de Gucci. Amb un pentinat molt natural, l’actriu va rematar el seu estilisme amb un pintallavis contundent.

També va apostar per uns llavis poderosament vermells Claire Foy. La britànica, que dona vida a la reina Elisabet II a The Crown, portava un esmòquing femení signat per la seva compatriota Stella McCartney. Foy va recórrer a una de les firmes històriques de joieria dels Estats Units, Harry Winston. La nominada a millor actriu dramàtica duia unes arracades de diamants i platí.

La randa també va ser un dels recursos que més es va veure a la gala. Nicole Kidman, que es va endur el primer premi de la nit pel seu paper de Celeste a Big little lies, es va sumar a aquesta tendència amb un disseny de Givenchy Haute Couture que concentrava tota la randa a la part superior. Era el toc de distinció d’un vestit que acabava amb una mitja cua.

Penélope Cruz, que sol aparèixer a les llistes de les més ben vestides d’aquest tipus d’actes, també va confiar en les puntes. El seu vestit de Ralph and Russo destacava per les transparències i per un brodat de flors. De màniga llarga, el disseny s’ajustava a la figura de Cruz.

Una de les millors amigues de l’actriu madrilenya, Salma Hayek , va optar per una sobrietat integral, amb un vestit totalment llis que acabava amb un coll alt. Hayek és una de les actrius que ha denunciat com durant anys va ser víctima de Harvey Weinstein, que la va pressionar en diferents ocasions per mantenir relacions sexuals amb ell. La protagonista de Frida va arribar a la cerimònia acompanyada per Ashley Judd, també víctima del totpoderós productor.

El classicisme també va ser un dels fils conductors estilístics de la nit, amb Jessica Chastain i Elisabeth Moss com dos dels seus màxims exponents. La pèl-roja va tornar a confiar en Armani Privé, que ja la va vestir per als Oscars del 2013, i va lluir un vestit de coll halter amb incrustacions de diamants als laterals. Moss, que va guanyar el premi a la millor actriu dramàtica per la sèrie The handmaid’s tale, anava amb un Dior que destacava pel coll de pedreria.

Una de les més atrevides de la nit va ser la jove Millie Bobby Brown. La icònica Eleven de Stranger things, que només té 13 anys, va sorprendre amb un disseny de Calvin Klein que jugava a l’equívoc: el coll amb volum contrastava amb l’esquena descoberta.

En el sector masculí, dos dels més encertats van ser Sterling K. Brown, de la sèrie This is us, i Chris Hemsworth . El marit d’Elsa Pataki ostentava un look distès d’Etro, sense corbata ni corbatí, que donava protagonisme a una americana amb estampacions en negre. L’americana també va ser el toc de distinció de K. Brown, que va optar pel vellut.

Activistes als Globus d’Or

Enguany, però, la reivindicació va superar la moda a la catifa vermella. Algunes de les actrius van voler amplificar el seu missatge de protesta en contra de la discriminació i els abusos a les dones fent-se fotos als photocalls amb diverses activistes feministes molt destacades dels EUA. És el cas de l’actriu Michelle Williams,de Louis Vuitton, que va aparèixer acompanyada de Tarana Burke, creadora del terme #Metoo que ha fet fortuna aquest 2017 però que es remunta a l’any 2006, quan aquesta activista va crear el concepte per denunciar els abusos i la violència sexual que pateixen les dones i que moltes vegades queda impune. L’actriu britànica Emma Watson també va fer-se la foto acompanyada, en aquesta cas, de l’activista Maria Larasi, directora de l’organització feminista Imkaan. Angelina Jolie s’hi va sumar i va aparèixer amb Loung Ung, activista per als drets humans, així com Susan Sarandon, que ho va fer amb l’activista i periodista Rosa Clemente, mentre que Laura Dern apareixia acompanyada de Monica Ramírez, activista pels drets de les dones llatines i cofundadora de l’organització Alianza Nacional de Campesinas. Un gest més en una nit plena de paraules per denunciar, protestar i deixar ben clar que les dones de la indústria del cinema ja en tenen prou.

Les tres dones que van optar per deixar el negre de banda

El negre va tenyir la catifa vermella a la gala dels Globus d’Or però no va aconseguir la unanimitat. Tres dones es van saltar el dress code que marcava la protesta contra els abusos a les dones en la indústria del cinema. Però ho van fer per motius diferents.

Meher Tatna, actriu i presidenta de l’Associació de la Premsa Estrangera, va ser una de les que no va vestir de negre sinó que va optar pel color vermell, i ho va explicar. Tatna va recordar que en la seva cultura d’origen, l’índia, no es pot vestir de negre fins que una dona és vídua, i que mai s’utilitza en una celebració. Per això va optar pel vermell, pensant en la seva família a l’Índia però amb el cap a la protesta que es va fer ahir, i per això va posar-se el pin de “Time’s up”, per deixar clar el seu suport total a les seves companyes vestides de negre.

540x306 Meher Tatna / Frazer Harrison / GETTY Meher Tatna / Frazer Harrison / GETTY

L’actriu nord-americana Blanca Blanco també va deixar el color negre de banda i va aparèixer a la gala enfundada en un vestit vermell de vellut de tall asimètric i amb obertures laterals. Tot i assegurar que està completament a favor de la protesta, li han plogut les crítiques a les xarxes socials per la seva elecció.

540x306 Blanca Blanco / Alberto E. Rodriguez / GETTY Blanca Blanco / Alberto E. Rodriguez / GETTY

Finalment, la model alemanya Barbara Meier va anar a la cerimònia amb un vestit brodat amb estampats florals i una espectacular cua de plomes de tons pastel. Tot i explicar que està d’acord amb la protesta, Meier va afegir a través del seu compte d’Instagram: “Si volem que aquests siguin els Globus d’Or de les dones fortes que lluiten pels seus drets és un error no portar roba sexi o permetre que ens treguin l’alegria de mostrar la nostra personalitat a través de la moda”. “No ens hem de vestir de negre perquè ens prenguin seriosament”, continuava. “Les dones dels Estats Units han de brillar, han de tenir colors i espurnes. Tal com és la nostra naturalesa”.