Guardiola apadrina un restaurant català a Manchester

Divendres que ve s’inaugurarà Tast, un restaurant dedicat a la cuina catalana en ple King Street, a la ciutat de Manchester. Comandat pel xef Paco Pérez, es tracta de la primera aventura britànica del cuiner, conegut per les dues estrelles que ha obtingut amb el seu local Miramar, a Llançà (que regenta amb la seva dona, Montse Serra). A més, entre els socis del nou establiment hi ha la cúpula esportiva del Manchester City amb derivada catalana -és a dir, Pep Guardiola, Txiki Begiristain i Ferran Soriano- i també el grup de restauració Fazenda, que té locals a Leeds, Liverpool i Edimburg.

Tot i que l’obertura de portes serà divendres, la setmana passada es va fer un acte d’inauguració en què Guardiola, Begiristain i Soriano es van deixar veure.

El dia a dia del restaurant el portarà el cap de cuina fitxat per Pérez: Miquel Villacrosa, que ha perfeccionat la seva tècnica no només al Miramar, sinó també al Cinco, un restaurant de Berlín que compta amb l’assessorament de Pérez i que atresora una estrella Michelin.

El restaurant Tast té capacitat per a 120 comensals distribuïts en tres pisos, i està estructurat a partir de la tradició dels castellers. És a dir, la planta baixa s’anomena pinya i té una àrea de menjador i un bar casual. Al primer pis hi ha el folre, amb un altre gran menjador, i corona l’estructura l’ enxaneta, que és com s’anomena la planta amb salons privats on es podran assaborir els menús de degustació del Tast.

Fent honor al seu nom, el restaurant no només oferirà plats, sinó que també tindrà petites porcions i tapes per compartir, és a dir, tastets. Pérez, en l’acte d’inauguració, afirmava que estava content de “portar el menjar català a Manchester”, i també de “ser part del meravellós equip que hi ha al darrere del Tast”.

El director del grup Fazenda, Robert Melman, també es mostrava satisfet de poder treballar al costat de “talents creatius” com els de Pérez i Villacrosa. “Catalunya té una identitat i cultura especial i la nostra ambició és introduir les persones en aquest sorprenent món de sabors i gustos. La reputació del Paco és immensa i nosaltres servirem alguns dels seus plats favorits, i també del Pep, siguin tradicionals o innovadors i moderns”, explicava l’executiu.

Corinna diu que el rei emèrit la va deixar per Sol Bacharach

Les gravacions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein estan donant molt de suc. A les revelacions sobre el paper del rei emèrit Joan Carles en els negocis familiars s’hi sumen les que fan referència a qüestions sentimentals. L’última és el motiu pel qual el monarca va trencar amb la seva amant: segons Corinna, Joan Carles li va explicar que feia tres anys que mantenia una relació amb una altra dona, Sol Bacharach. Es tracta d’una advocada que va exercir professora, amb la qual el rei s’ha fotografiat diverses vegades en actes solidaris.