Isabel Preysler coneix els fills d’Enrique Iglesias

Un mes després del casament de la seva filla petita, Ana Boyer, Isabel Preysler segueix celebrant bones notícies familiars. L’exdona de Julio Iglesias va viatjar divendres a Miami per conèixer els seus nets, els bessons d’ Enrique Iglesias i Anna Kournikova, Nicholas i Lucy, que van néixer al desembre. La celebrity s’ha traslladat sola fins a Florida, ja que la seva actual parella, Mario Vargas Llosa, és a l’Uruguai.

La trobada s’ha fet en la més estricta intimitat, especialment tenint en compte que tant Enrique Iglesias com Anna Kournikova intenten protegir al màxim la seva vida privada. De fet, la notícia del naixement dels seus fills va ser una sorpresa, ja que no era públic que Kournikova estigués embarassada. La parella no ha fet cap comentari sobre la seva recent estrenada paternitat. Els únics detalls sobre el naixement els va donar l’àvia a través de la revista ¡Hola!, on va assegurar que Enrique Iglesias estava “extremadament content i que l’embaràs havia sigut “perfectament normal”.

A part de conèixer els nous membres del clan, Preysler ha aprofitat per reunir tota la família i celebrar el dia de Reis amb els seus dos altres fills, Chábeli i Julio José.