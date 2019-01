Jocs de taula feministes: diversió i pensament crític

Qui va ser la primera actriu negra a guanyar un Oscar de Hollywood l’any 1940? Quina cantant de country té un parc d’atraccions amb el seu nom? En quin any van aconseguir les dones uruguaianes el dret al divorci? Són només tres de les 1.200 preguntes que formen part de Feminismos Reunidos, un joc inspirat en el Trivial de sempre però que posa a prova els coneixements sobre pensament i pràctica feminista. No és l’únic joc amb mirada de gènere i amb consciència de canvi. De mica en mica estan apareixent en els últims temps diverses alternatives d’oci que fugen dels estereotips i que posen en valor la dona en la seva diversitat dins de la història, la cultura o la ciència.

71.000 euros. Aquesta és la xifra que va aconseguir la campanya de micromecenatge per produir el joc Feminismos Reunidos a finals de l’any 2016, superant totes les expectatives de les seves impulsores i multiplicant 17 vegades el pressupost necessari que s’havien plantejat inicialment.

Les impulsores d’aquest nou trivial són les Sangre Fucsia, un col·lectiu feminista conegut pel seu podcast de ràdio crític i punyent. Aprofitant les investigacions acumulades en aquests anys de programa i sota la inspiració del joc ¿Quién sabe Marx? -un trivial temàtic creat pel partit comunista d’Irun- van fer un pas més per compartir el coneixement adquirit i van crear aquest joc de taula. La seva dinàmica és molt similar al Trivial de sempre, però les 1.200 preguntes que inclou no són per guanyar formatgets de colors que corresponen a categories com esports o geografia. Les categories d’aquest joc són diferents: hi ha temàtiques com acadèmia, carrer, cossos, cultura, drets i herstory -terme anglès per descriure la història escrita des d’una perspectiva feminista- i estan representades per figures icòniques del feminisme con Simone de Beauvoir, Angela Davis o Judith Butler, entre d’altres.

Amb la creació d’aquest joc volen irrompre i qüestionar els espais on la figura de la dona no està prou valorada històricament. “La idea que allò personal és polític continua vigent”, expliquen des de Sangre Fucsia.

“Hi ha un biaix patriarcal i una invisibilització de la dona en tots els relats oficials de la història, la cultura, la creació, la política, la ciència, etc. Els jocs que es basen en preguntes sobre aquest relat no en són una excepció”, asseguren les creadores de Feminismos Reunidos. I és precisament aquest buit de representació, o una representació insuficient, el que d’alguna manera fa que sigui més complicat respondre les preguntes d’aquesta versió feminista que les del Trivial que tothom coneix.

Les dones de la història

“La visibilització de la història de les dones és una necessitat. Hem comprovat que existeix interès per conèixer la part de la història menys divulgada”. Són paraules de les integrants del col·lectiu Herstóricas que, conjuntament amb el col·lectiu Autoras de Cómic, han creat el joc de cartes Herstóricas Pioneras també finançat a través d’un Verkami. Un joc que neix amb la voluntat d’apropar referents femenins positius. I fan èmfasi en dir positius perquè consideren que “les escasses referències a dones en altres jocs en molts casos continuen perpetuant rols de gènere i estereotips sexistes, i no representen la població femenina en tota la seva diversitat”.

Herstóricas Pioneras és un joc de parelles de cartes on es pot descobrir la biografia de 30 dones que van canviar la història. Es juga col·locant les 60 cartes cap per avall i, per torns, es van destapant dues cartes cada vegada, intentant trobar les parelles. Un joc de memòria i en què es coneixen referents històrics que rarament apareixen als llibres. “Aprendre sempre és una aventura apassionant i fer-ho de forma lúdica és un valor afegit. Si a això li sumes que es pot fer en grup, molt millor”, asseguren les coautores del joc. I a banda d’aprendre, aquest coneixement guanyat de forma amena es pot transformar en pensament crític. “El joc anima a reflexionar sobre les limitacions de la participació de les dones en algunes activitats i com afecta això en el nostre context actual”, afirmen des del col·lectiu Herstóricas.

Bruixes, ciència i Qui és Qui

Feminismos Reunidos i Herstóricas Pioneras són l’exemple més mediàtic i recent, respectivament, de jocs de taula compromesos amb la causa feminista, però n’hi ha més. Las Brujas de Farrabús s’anuncia com un joc cooperatiu per a infants de 6 a 12 anys que desmunta l’imaginari de prínceps i princeses i l’amor romàntic promovent la igualtat de gènere a través d’un món de fantasia. Hi intervenen elements com un mirall de l’autoestima, un escut de No és no o una clau que obre el cadenat de l’amor esclau, per exemple. Women in Science, per la seva banda, és un joc de cartes que posa en valor les figures femenines en el camp de la ciència. Es tracta d’una proposta lúdica per familiaritzar-se amb dones excloses del relat científic i amb voluntat d’oferir nous models amb els quals les joves es puguin identificar. Biologia, medicina, enginyeria, astronomia, matemàtiques o psicologia són algunes de les especialitats en les quals s’emmarquen les protagonistes del joc.

I un clàssic actualitzat. El Qui és Qui del segle XXI es diu Who’s she i, a diferència del joc de sempre on només hi apareixen cinc dones -i 21 homes- i s’han d’endevinar personatges pel seu aspecte físic, aquest està protagonitzat per 28 figures femenines reconegudes en la història. Malala Yousafzai, Frida Kahlo, J.K Rowling o Serena Williams són algunes de les protagonistes d’aquesta proposta que tot just acaba de convertir-se en realitat gràcies, de nou, a una campanya de micromecenatge. El tauler, a més, duu inscrites petites pistes sobre la biografia de cadascuna per poder fer preguntes específiques sobre la seva carrera més enllà de si duen ulleres o quin és el seu color de cabell o pell.

Patrons sexistes encara molt presents

Aquesta oferta de jocs alternatius és relativament nova i sorgeix, en gran mesura, per fer front a algunes propostes lúdiques sexistes que contribueixen a perpetuar els rols de gènere i els estereotips. Pel que fa a joguines, es lluita per fugir de la idea que les cuinetes són per a elles i els cotxes per a ells. El mateix que passa amb la roba infantil en què per lluitar contra els estereotips s’intenta evitar la distinció entre blau per a ells i roses per a elles. Doncs amb els jocs de taula passa ben bé el mateix ja que el mercat és ple de propostes plenes d’estereotips. Per posar alguns exemples, el joc Parti&Co Girls es presenta com un “divertit joc exclusiu per a noies” amb categories com moda i bellesa. O més clar encara l’exemple del mateix joc en la versió guerra de sexes. Aquí elles han de dibuixar coses considerades masculines, com un fora de joc o l’escut d’una marca de cotxes, i ells fer el mateix amb marques de productes de neteja o amb “fer veure que se’ls passa l’arròs” (sic). Aquests són només alguns exemples que demostren que queda molta feina per fer. Perquè com diuen les impulsores de Feminismo Reunidos, pot ser que “la revolució comenci al menjador de casa”.