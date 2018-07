Johnny Depp, acusat de pegar a un treballador durant un rodatge

L'actor Johnny Depp va ser denunciat pel treballador d'un rodatge per haver-lo colpejat presumptament en el set de la pel·lícula 'City of lies', segons han informat avui mitjans dels EUA i ha recollit Efe. La denúncia va ser presentada divendres a la Cort Superior del comtat de Los Angeles, tot i que fins avui no s'ha donat a conèixer.

El denunciant és Gregg 'Rocky' Brooks, que durant el rodatge de 'City of lies', pel·lícula protagonitzada per Depp i dirigida per Brad Furman, treballava com a gerent de localitzacions. Segons el seu relat, els fets van passar el 13 d'abril del 2017 durant el rodatge del film al centre de Los Angeles, on tenien permís per gravar a l'exterior de l'Hotel Barclay fins a les 19.00 hores.

"Com a gerent de localitzacions, era responsabilitat de Brooks que la producció complís amb els requisits del permís", assegura el text de la demanda. Miriam Segal, una de les productores, es va acostar a Brooks perquè intentés aconseguir una extensió del permís, ja que la producció necessitava més temps i, a més, Depp volia rodar amb dos amics una versió més llarga d'una de les escenes.

Per fer-li un favor

Segal i Brooks van aconseguir dues extensions del permís per rodar a l'exterior per part de les autoritats, fins a les 23.00 hores. Cap a les 22.50 hores, quan faltaven deu minuts perquè expirés el permís, les autoritats van instar Brooks que informés l'equip de producció que se'ls esgotava el temps. "Per què no li expliques això a Johnny Depp?", li va respondre llavors el director, Brad Furman.

Malgrat que Depp no era el director del llargmetratge, Brooks es va dirigir a ell i l'actor el va rebre entre crits i ofenses. "Qui collons ets? No tens cap dret a dir-me què he de fer", li va dir Depp. "M'importa una merda qui ets, i no pots dir-me el que he de fer!", va seguir l'actor, segons el relat de l'agredit.

Agressió

A continuació, l'actor li hauria donat dos cops a les costelles. "Et donaré cent mil dòlars si em dones cops a la cara ara mateix!", va reptar-lo Depp, en veure que Brooks no reaccionava, abans que els seus propis guardaespatlles se l'emportessin del lloc. Brooks assegura en la denúncia que l'alè de l'artista "feia pudor d'alcohol".

Acomiadament

Tres dies després de l'incident, Brooks va ser acomiadat després de negar-se a signar un document que assegurava que no presentaria una denúncia pels fets. Després de ser una de les estrelles més importants del cinema dels últims anys per pel·lícules com 'Pirates del Carib', Depp travessa ara un moment molt baix de la seva carrera i ha sigut notícia recentment més cops pels seus problemes legals que per la seva feina interpretativa. Entre d'altres, ha hagut d'acudir als tribunals per plets amb la seva exdona, Amber Heard, i els seus exrepresentants.