Johnny Depp: "Vaig caure fins al més baix que es podia"

Unes fotos de Johnny Depp, de 55 anys, amb els seus fans, on apareixia molt desmillorat i publicades després de diverses filtracions informatives que revelaven dades greus sobre la seva salut i les seves finances, van fer que moltes persones es posessin les mans al cap pel que fa a l’actor, que portava dècades sent una icona de Hollywood. Depp no ha pogut ocultar més el seu mal moment, ha decidit donar la cara i explicar la veritat sobre el que li ha passat a la revista 'Rolling Stone'.



El periodista Stephen Rodrick ha passat tres dies amb Depp a la seva mansió de Londres per completar una extensa entrevista a l’actor, que li ha parlat de la seva “aguda depressió”, de com s’ha arruïnat i del seu divorci. “Vaig caure fins al més baix que podia. El pròxim pas era arribar a algun lloc amb els ulls oberts i sortir-ne amb ells tancats. No podia suportar el dolor del dia a dia”, explica respecte als anys 2016 i 2017, quan la seva vida es va enfonsar tant econòmicament com sentimentalment.

I és que, a banda del seu divorci d'Amber Heard, després de només 15 mesos junts i que ella l’acusés de violència domèstica, va arribar el drama financer. El gener del 2017 transcendia que Depp havia dilapidat una fortuna de més de 650 milions de dòlars. I, en comptes de retallar el seu fastuós nivell de vida, va atacar els seus gestors dient que l’havien arruïnat. Ara ironitza sobre aquella acusació en l’entrevista: “Deien que em gastava 30.000 dòlars al mes en vi. És insultant dir que gastava 30.000 dòlars al mes en vi. Perquè era molt més”.

Depp també lamenta que la seva mala vida hagi afectat els seus fills, Jack i Lilly Rose. “El meu fill ha sentit històries sobre com aquest vell [així es presenta Depp a ell mateix] ha perdut tota la seva pasta per boca d’altres nens del col·legi, i això no és just”, lamenta. De tot aquest dolor diu que se’n va intentar lliurar sortint de gira amb el seu grup i intentant escriure les seves memòries. “M'amarava de vodka al matí i començava a escriure fins que se m’omplien els ulls de llàgrimes i ja no podia veure les pàgines”, explica Depp sobre el fallit procés de redacció.