Jorge Javier Vázquez confessa tenir por de sortir sol a les nits

En la columna setmanal que Jorge Javier Vázquez té a la revista ‘Lecturas’, el presentador ha confessat que "per primera vegada a la vida" li fa por caminar sol a certes hores de la nit per si pateix "un atac". El periodista ha fet aquestes afirmacions arran d’unes amenaces homòfobes que ha rebut a través de les xarxes socials.

Vázquez també lamenta al seu escrit que, després de tants anys de sacrificis, l’homofòbia continua vigent, per això té el compromís de seguir parlant de la seva homosexualitat als seus programes. "Perquè no s’ha d’abaixar la guàrdia".

D’altra banda, el presentador ho ha aprofitat per remarcar que la paraula 'mariconez' no l'ofèn, però que quan va escriure un tuit expressant la seva opinió el van acusar de parlar des del seu estatus, de manifestar-se així "per ser un gai ric i amb poder". "Entenc que els joves lluitin per una societat més justa, però que no oblidin que altres portem picant pedra des de fa temps", finalitza l’escrit.