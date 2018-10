Keira Knightley carrega contra Kate Middleton

Només havien passat set hores del part quan Kate Middleton, duquessa de Cambridge, sortia perfectament maquillada i amb talons de l’hospital Saint Mary de Londres. Era el 2015 i allà l’esperaven nombrosos mitjans de comunicació per aconseguir la seva foto amb la Carlota, la segona filla del matrimoni reial.

Tan sols un dia abans, no gaire lluny d’aquesta escena, l’actriu Keira Knightley donava a llum la seva filla Edie. Dos naixements propers en el temps però allunyats pel que fa a autenticitat. O almenys això ha exposat durament Knightley al seu assaig ‘The weaker sex’ (El sexe dèbil), que apareix a la col·lecció ‘Feminists don’t wear pink (and other lies)’ (Les feministes no vesteixen de rosa (i altres mentides), un projecte de l’escriptora Scarlett Curtis.

"Ens aturem i mirem la pantalla de la tele. La Kate és fora de l’hospital, set hores després de donar a llum, maquillada i amb talons. Aquesta és la cara que el món vol veure", es queixa l’actriu. "Ocultes el nostre dolor, els nostres cossos dividits, els nostres pits gotejant, les nostres hormones furioses", lamenta Knightley, que continua amb un contundent discurs en què explica com va ser la seva lluita durant el part: "La vagina se'm va partir en dos. Vas arribar [en referència a la seva filla] amb els ulls oberts. Els braços alçats enlaire. Recordo la caca, el vòmit, la sang, els punts. Recordo la meva pròpia batalla. La teva batalla i el teu pols vital. La supervivència. I soc el sexe dèbil? Ho ets tu?"