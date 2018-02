Lena Dunham se sotmet a una extirpació d’úter

L’endometriosi que des de fa anys pateix Lena Dunham l’ha portat a prendre una decisió radical: l’actriu s’ha sotmès a una extirpació d’úter per posar fi als dolors “insuportables”. Segons ha explicat la creadora i protagonista de Girls, ha optat per l’histerectomia tot i saber que “no és una garantia que el dolor desaparegui”.

L’actriu, de 31 anys, ha assegurat que sempre ha volgut tenir fills i que ara que ja no tindrà la possibilitat de gestar-los en el seu úter es planteja altres opcions, com l’adopció o la gestació subrogada. “Abans sentia que no em quedaven més opcions, però ara sé que les tinc”, ha dit.