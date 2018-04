Letícia explica a una amiga que està "desolada" i que impedir la foto va ser un "gest natural"

La reina Letícia ha reaccionat aviat a la polèmica pel vídeo que s'ha viralitzat que ensenya com ella impedeix a la seva sogra, la reina emèrita Sofia, fer-se unes fotos amb les seves nétes Sofia i Elionor. Segons ha explicat Imma Aguilar a ' El círculo' de Telemadrid, la monarca “està preocupada i desolada” per la tensió que li ha generat aquesta polèmica que ha copat totes les converses i xarxes socials durant les darreres 24 hores.

"Esta preocupada y bastante desolada", señala Imma Aguilar tras hablar con la reina Letizia https://t.co/nRzdysMRSy @elcirculo_TM — laOtra (@laOtraTM) 4 de abril de 2018

Aguilar, amiga de Letizia des que van coincidir treballant a CNN+ al 1999, assegura que ha pogut parlar amb la reina per telèfon i que aquesta li ha dit que tot l'enrenou s'ha aixecat a l'entorn d'"una ximpleria” i d'un “gest natural”. “Jo crec que són les imatges d’una mare preocupada per la imatge de les seves filles. He parlat fa una estona amb la reina Letícia i està preocupada i bastant desolada per aquesta situació. Ella està molt compromesa amb la cura de les seves filles, amb la protecció de la seva imatge, la preocupa qui els fa les fotos, on surten, qui se’ls acosta... És una reacció molt de mare" la que va tenir Letícia a la catedral de Palma, ha assegurat Aguilar.

“Ha estat una ximpleria, no és un tema greu ni ha passat res. Simplement és un gest natural. Ella no és una persona que hagi estat educada des de l’origen per tenir determinat comportament públic. És una persona molt compromesa amb el seu treball, amb la seva professió, amb el paper que exerceix i, com a mare, amb les seves filles. S’ha sentit afectada, està preocupada i dolguda", ha conclòs Aguilar, reconvertida actualment en consultora política, sobre la dona del rei Felip VI.

Confrontació entre cases reials

No és d'estranyar que Letícia hagi intentat treure ferro a la polèmica fent declaracions a mitjans de comunicació a través d'una portaveu oficiosa. Des que ahir va començar a córrer el citat vídeo, el cas ha anat agafant més i més embranzida. Tanta que fins i tot Marie-Chantal Miller, esposa de Pau de Grècia, cosí germà de Felip VI, va fer declaracions a través de Twitter al respecte. Una sèrie de tuits on desqualificava l'actual reina espanyola, cosa inaudita entre monarquies que sempre es fan costat i més encara quan hi ha un parentiu tan directe com en aquest cas.

Les declaracions de Miller asseguraven que Letícia impedint la fotografia d'una àvia amb les seves nétes era "la vertadera cara de Letícia".

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Un segon vídeo igual de polèmic

L'atenció que han posat els mitjans sobre aquella missa de Resurrecció a la qual van assistir tota la família reial ha fet que s'analitzi amb lupa cada moment d'aquella jornada. Tant és així que s'ha viralitzat un altre vídeo en què Letícia neteja la cara de la seva filla Elionor després que la reina Sofia li fes un petó. Un nou vídeo que afavoreix la posició de la reina emèrita i que afecta directament els interessos de Letícia, que ha quedat com una dona sense sentiments capaç d'impedir una foto d'una àvia i unes netes.