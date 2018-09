Carmen Martínez-Bordiú haurà de pagar mig milió d’euros a l’Agència Tributària per uns impostos no satisfets arran de la venda d’unes accions. L’any 2006, la neta de Franco va ingressar 9,9 milions d’euros en traspassar les 42 participacions d’una immobiliària que havia rebut de la seva mare, Carmen Franco, com a donació. La filla va declarar uns guanys de 57.000 euros, quan el benefici real era de 6,7 milions.