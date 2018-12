Meghan Markle es queda sense assistent

La duquessa de Sussex segueix sent objectiu dels mitjans britànics. Després que algunes publicacions asseguressin que la relació entre ella i la seva cunyada Kate Middleton no era bona, ha transcendit que la secretària privada de la duquessa deixarà la seva feina un cop hagi nascut el primer fill de Meghan Markle i el príncep Enric.

Segons el 'Sunday Times', a partir de la primavera, Samantha Cohen, que porta 17 anys al servei de la família reial britànica, es convertirà en la segona assistent de Markle a renunciar a la seva feina. Fa unes setmanes, Melissa Touabati, que treballava com a assistent personal de Markle, va dimitir a causa de la complicada relació que tenia amb la duquessa. Segons el 'Sunday Times', entre altres coses, Markle té com a costum llevar-se a les 4.30 h del matí per practicar ioga i envia correus electrònics i peticions al seu personal a les cinc del matí. Abans d’estar al servei dels ducs de Sussex, Samantha Cohen va ser secretària de comunicació i assistent de la reina Elisabet II.

Tot i les crítiques de què està sent objecte, Markle també té aliats. La tenista Serena Williams, amiga personal de la duquessa, l’ha defensat a la revista 'People' assegurant que no és veritat que sigui una “tirana,” com la qualifiquen els diaris anglesos.