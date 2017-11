Shopping Night 2017: guia per treure'n el màxim partit

La vuitena edició de la Shopping Night Barcelona estarà dedicada a la Gauche Divine, moviment que enguany fa 50 anys i que va "marcar l'ADN de la ciutat per sempre". La cita comença aquest dijous a les vuit del vespre i durarà fins a la una de la matinada.

Aquest any són 81 els participants –entre botigues, hotels, restaurants i estands– que ofereixen descomptes, begudes i espectacles i decoren els seus espais. L'organització, que havia lamentat "la incertesa política" en la presentació de la Shopping Night perquè temien que afectés les visites, ara espera que sigui un èxit i torni a reunir les més de 85.000 persones que hi van participar l'any passat.

Hem seleccionat alguns dels establiments que participen a la cita i les seves activitats:

Hotel Mandarin: La xef Carme Ruscalleda i Raül Balam han preparat un brou batejat com Up&Down per celebrar la festa.

Hotel Majestic: L'establiment ha organitzat una exposició d'arbres de Nadal.

Santa Eulàlia: A la terrassa d'aquesta mítica botiga es podrà gaudir d'una sessió de jazz en directe.

Calzedonia: Hi haurà un 20% de descompte en la col·lecció de moda.

Lacoste: Aquesta botiga de roba i complements ofereix per la Shopping Night un 20% de descompte.

Camper: Hi haurà un DJ que amenitzarà la vetllada, cava i d'un 10% de descompte en tota la col·lecció tardor-hivern.

Benetton: La botiga ofereix un 20% de descompte i una copa de cava.

& Other Stories: En aquesta botiga s' oferirà un tutorial de maquillatge de llavis i un 20% de descompte en algunes peces seleccionades.

Tous: A la joieria hi haurà còctels elaborats per Manel Vehí.

Tomàs Colomer: Aquesta joieira aprofita la cita per presentar nova revista amb còctel, 'photocall', 'showroom' de la firma MontBlanc i un concurs entre els assistents.

Perfumeria Regia: L'establiment oferirà un 15% de descompte en totes les compres, una entrada al Museu del Perfum i una copa de cava.

Òptica 2000: Hi haurà una 'performance' amb tres ballarines que faran viatjar en el temps tots els assistents.

Furest: En aquesta botiga de roba hi haurà còctels i descomptes especials.

Més activitats

Com sempre, a part de l'activitat comercial hi haurà música en directe, i el Palau Robert acollirà la festa oficial convertit en un dels escenaris mítics de la Gauche Divine: Cadaqués. També hi haurà un espai per a les escoles de disseny, enguany dedicat a la revolució social que va suposar la irrupció de la minifaldilla.

A més, també hi haurà dos espais al carrer Provença. En un d'ells s'hi recrearan les nits de festa a la mítica discoteca Bocaccio, decorada amb vellut vermell, que es va convertir en un símbol del moviment.