Suècia titlla de "masclista" una de les imatges més populars de l'any

Una de les imatges que més mems ha generat a les xarxes ha sigut qualificada de masclista per l'Observatori Suec de la Publicitat, segons publica l'edició online de la BBC. Aquest ens fa referència a la imatge utilitzada per una empresa sueca que al mes d'abril buscava treballadors i va penjar-la utilitzant una de les noies –la del vestit vermell– com a símbol de la nova feina.

På jakt efter ett nytt jobb? Just nu letar vi efter säljare, drifttekniker och en skillad webbdesigner. Kolla in vår sida med lediga jobb här! https://t.co/l1XAT4XX1k #nyttjobb #ledigajobb #jobb pic.twitter.com/YqmzsUtyDi — Operatören Bahnhof (@BahnhofAB) 4 april 2018

L'Observatori Suec assegura que la imatge és "discriminatòria" tant per als homes com per a les dones, ja que "objectifica" les dones i a la vegada "ofereix una imatge estereotipada dels homes, als quals fa mirar les dones com si fossin productes intercanviables". La imatge, que l'empresa va compartir a les xarxes el passat mes d'abril, ja va generar molts comentaris que la titllaven de masclista. Tot i això la companyia s'ha defensat a través de Facebook assegurant que la van utilitzar "per il·lustrar la firma com un lloc atractiu, on la gent que té una feina avorrida voldria treballar".

La imatge la va fer el fotògraf català Antonio Guillem, segons explica 'The Guardian', i va ser qualificada de "mem de l'any" el 2017.