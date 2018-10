Temples per a amants de la cervesa

“Quan vaig començar a beure cervesa, a la dècada dels 90, la majoria de la gent la tenia per una beguda senzilla, poc complicada, per compartir socialment”. Ho diu Jeppe Jarnit-Bjergso, autor del llibre Where to drink beer, que a través de 400 pàgines s’erigeix en guia definitiva per als amants de la cervesa perquè ofereix els millors llocs per degustar-ne arreu dels cinc continents. El llibre s’ha fet gràcies a la col·laboració de més de 500 fabricants i reconeguts experts de cervesa que han compartit els seus secrets i coneixements, i així s’ha construït la llista de 1.600 establiments en més de 70 països per anar a beure una bona cervesa.

El llibre, tot i la seva magnitud, vol ser una guia fàcil i per això està dividit per zones geogràfiques, i a partir d’aquí ofereix una llista dels millors llocs de cada país per als cervesers, amb detalls de cada local: adreça, horari, tipus d’establiment, qui l’ha recomanat i per què i fins i tot el tipus de targeta de crèdit que accepten. Entre les propostes del llibre hi ha perles com el cinema de Seül, la capital de Corea del Sud, on també hi ha un bar amb una bona selecció de cerveses artesanes per degustar mentre es mira una pel·lícula. O l’únic bar de Nova Caledònia que serveix cerveses artesanes locals. O la botiga de reparació de bicicletes del centre de Torí, a Itàlia, que també té un espai dedicat a les cerveses. O la cerveseria al mig de la planura rural d’Oregon on es poden trobar les millors cerveses artesanes del nord-oest del país i combinar-les amb menjar 100% nord-americà. D’entre totes les cerveseries del món que proposa la guia, us hem seleccionat 8 temples sagrats per als amants de la cervesa que són a Catalunya.

Biercab

És un dels establiments amb més recomanacions dels experts i fabricants que han col·laborat amb l’autor de la guia. Aquest bar del carrer Muntaner té “una oferta de cerveses excel·lent”, segons els autors del llibre, i el seu propietari, Manuel Baltasar, “té un gran coneixement de cerveses i ofereix algunes de les millors del món, incloent-n’hi de molt peculiars que són molt difícils d’aconseguir”.

Naparbcn

Aquest local al carrer Diputació excel·leix, segons els experts de la guia, en el maridatge de cerveses amb menjar. “El restaurant porta a un alt nivell l’art de maridar cervesa i gastronomia”, diuen, perquè els seus propietaris són ferms defensors de la cervesa com a acompanyant perfecte -fins i tot millor que el vi- per a plats d’alta volada. A més, tenen una àmplia selecció de cerveses de barril i un celler que els clients poden veure i visitar, amb ampolles de monjos trapencs que tenen més de 30 anys.

2d2dspuma

A Sant Andreu destaca aquesta cerveseria de nom curiós que està especialitzada en cervesa artesana i d’importació. Un referent en l’escenari de les crafbeers de l’Estat. Els seus propietaris volen, per sobre de tot, que els clients puguin degustar tranquil·lament les cerveses que ofereixen, i per això van prendre la decisió de no posar partits de futbol, en un intent de mantenir la pau i la calma que per a ells requereixen les cerveses artesanes. A més, tenen una botiga de cerveses online i un calendari d’activitats amb tastos de cervesa, tallers d’elaboració, presentacions...

La Cervecita Nuestra de Cada Día

Aquest local al Poblenou és un altre paradís per als amants de la cervesa. Un bar que és alhora una botiga amb una amplíssima selecció de cerveses artesanes d’arreu del món i un lloc per degustar-les allà mateix. A més, tenen vuit cerveses diferents de barril que van canviant amb el temps per donar sortida a tot tipus de marques.

La Llúdriga

El que destaquen els experts de la guia d’aquest restaurant bar de Colomers, al Baix Empordà, és que no s’esperaven gens que aquest xiringuito a peu del Ter fos un lloc amb una oferta tan impressionant de cerveses artesanes. Se n’hi poden trobar fins a 80 varietats, i a més també ofereixen tapes, plats i hamburgueses en un entorn privilegiat.

El Birrot

El petit poble de Jafre, també al Baix Empordà, s’ha convertit en destinació habitual per als amants de la cervesa gràcies als propietaris del Birrot, que també són els organitzadors de la Fira de la Cervesa que se celebra cada any al poble i que atreu centenars de visitants. Per als experts de Where to drink beer, el Birrot és “un perla amagada” on es pot “gaudir d’un dels millors menús de cerveses tan nacionals com internacionals, sota l’ombra dels arbres centenaris”.

La Barricona

La Barricona és una cooperativa que va néixer el 2009 a Ripoll amb una cervesa artesana pròpia, La Calavera. A l’espai que tenen situat en una antiga masia hi ha un restaurant amb menús diaris i plats diferents durant el cap de setmana i una especial atenció a la cervesa artesana. Són responsables també del Brewtast, el festival de cervesa artesana que organitzen cada estiu

Garage Beer Company

Un altre lloc molt recomanat i que es converteix en visita obligada per als amants de la cervesa. Aquest establiment al carrer Consell de Cent de Barcelona té una gran selecció de cerveses artesanes i, segons els autors de Where to drink beer, té altre virtuts. “Tant el menjar com el servei estan molt per sobre de la mitjana”, destaquen.