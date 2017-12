Torna el barroquisme més ‘cool’ en la decoració de Nadal

Són moltes les persones que aquests dies estan començant a desempolsar capses plenes de corones, boles de colors i ornaments per donar la benvinguda a la temporada de Nadal. A hores d’ara, a ningú se li escapa que les festes arriben cada vegada més aviat gràcies a la insistència de les botigues i els grans centres comercials que volen atraure el públic perquè compri posant decoracions seductores. Uns ornaments que, per cert, cada any segueixen diferents tendències. Perquè sí, el Nadal també és fashion.

Pel que fa a les festes d’enguany, hi haurà tres corrents decoratius ben marcats. Per començar, es trencarà definitivament amb el minimalisme que ha imperat aquests últims anys. Ara, en canvi, el que farà furor és l’estil barroc, on els elements decoratius hauran d’estar com més carregats d’ornaments millor. Seguint en la línia, tot allò que mostri luxe i tons daurats també serà molt benvingut a l’hora de decorar les estances. I com a tercer corrent, perquè no tothom té els mateixos gustos, també es podrà optar per la via de l’estil rústic amb tocs vintage. Això és el que es va desprendre de la presentació de les últimes tendències en decoració nadalenca que va celebrar Mercabarna-Flor fa uns dies i on van participar més de 20.000 floristes i decoradors de tot el país. “El Nadal és una de les grans festivitats on el sector floral i de complements té una gran importància de negoci”, apuntava Ingrid Buera, directora de l’àrea de negoci de Mercabarna. Però anem a pams i analitzem al detall les tres tendències que marcaran la temporada nadalenca.

El barroquisme ‘cool’

Després d’anys en què la decoració nadalenca es caracteritzava per un estil senzill i minimalista, ara la moda fa un canvi radical. És l’hora del barroquisme cool, un distintiu que li ha posat el sector per diferenciar l’estil barroc de la decoració nadalenca tradicional. Quan parlem de cool ens referim al fet que torna l’ornamentació en tota la seva esplendor. Aquí no s’hi val el concepte de “menys és més”. Al contrari, els arbres, les corones o els centres de taula, per esmentar alguns elements típics, s’han de decorar amb multitud d’ornaments. I si ens inspirem en la decoració d’èpoques passades, on la cura del detall era un dels seus puntals, ja tenim molta feina feta. Pel que fa a l’elecció dels colors, la florista Montse Bertran recomana els granats, carabasses, taronges, ocres, verds, blancs trencats i grisos. “Aquest any hi ha molts materials i textures per poder jugar amb les diferents combinacions”, assegura. De fet, amb aquest estil l’ornamentació floral torna a guanyar gran part del protagonisme.

Estil rústic ‘vintage’

Per als que no se sentin còmodes amb el barroquisme imperant, sempre poden optar per l’estil rústic. Destaca per la utilització de materials naturals, com la fusta, les pinyes, les cintes de quadres estil british i els colors terra, com els granats o els verds.

En realitat, ja fa uns quants anys que aquest corrent, que té molts tocs vintage, compta amb una gran sèrie de seguidors, sobretot perquè té molta relació amb el tipus de decoració escandinava. “Tot el que sigui hand made (fet a mà), els elements de fusta o les teles amb teixits naturals seguirà sent tendència aquest Nadal”, explica la Michaela, venedora de Suport Floral. Elements com les estrelles de tela o fusta, volves de neu fetes de cotó, caps de cérvol o espelmes són objectes inspirats pels paisatges del nord d’Europa.

Entre els colors que es poden escollir destaquen els tons pastel, que simulen la tènue llum hivernal i que contrasten amb els marrons terrosos i els grisos. També s’inclouen els verds i els blau cel com a tons naturals elementals. D’altra banda, les espelmes adquireixen un gran protagonisme i es col·loquen com a centres de taula o fins i tot posades estratègicament a l’arbre de Nadal.

El luxe i els daurats, un clàssic

Si no en teníem prou amb l’ornamentació de l’estil barroc, aquí s’hi suma l’opulència. Tot el que recordi a un ambient luxós, on els reis són els colors daurats i platejats, les textures de vellut o el vidre, forma part d’aquesta tercera tendència de la temporada. Es tracta d’una estètica maximalista que està inspirada en les estances de la reialesa, canelobres inclosos.

El que queda clar és que l’estil més clàssic del Nadal, on regnen els colors daurat, vermell i platejat, seguirà sent el protagonista cada any. Tot i això, les botigues de decoració intenten apostar per elements diferents o, almenys, més trencadors. L’Alba, venedora de Reilaflor, anima els seus clients a decantar-se per boles de colors taronja, grogues o fins i tot unes que són de pissarra i on es poden escriure missatges amb guix. També tenen una col·lecció de boles glacejades i transparents fetes amb fil de sucre, o una col·lecció de temàtica de cupcakes per penjar a l’arbre. Una altra novetat que ofereixen són les tires de llums fetes amb filferro. “Així es veu només la il·luminació, en comptes del cable, que és el que acostuma a passar”, ensenya la venedora.

En definitiva, escollim l’estil que escollim, l’hora de tornar a fer sortir a la llum tots els elements nadalencs ja ha arribat.

La ponsètia, una tradició molt arrelada

Acostuma a veure’s a totes les cases durant les festes. Encara que el seu color tradicional és el vermell, des de fa uns anys n’hi ha de colors diferents: blanques, grogues, roses o taronges. En tot cas, la manera de cuidar-les és la mateixa. “L’ideal és regar-les un cop per setmana i posar-les lluny de la calefacció o qualsevol punt de calor”, aconsella la Loli, venedora de la botiga Serplant. Originària de Mèxic, la també anomenada Flor de Pasqua va començar a ser utilitzada pels missioners franciscans al segle XVI. Però sembla que la seva popularitat com a planta de Nadal no va arribar fins que Joel Roberts Poinsett, botànic i primer ambaixador dels Estats Units a Mèxic, la va descobrir cap al 1825. Va quedar tan entusiasmat que se la va endur a un hivernacle a Carolina del Sud per fer el seu propi cultiu. La casualitat va fer que la planta arribés a la seva màxima esplendor durant el Nadal i, per això, la va començar a regalar als seus amics fins que es va convertir en tota una tradició.