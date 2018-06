Twitter no li perdona les ulleres de sol a Pedro Sánchez

El Twitter de la Moncloa ha tornat a mostrar el president espanyol amb imatges que no són les habituals fotografies institucionals dels polítics. Després de mostrar-lo corrent pels jardins de la Moncloa o acariciant la seva gossa Turca assegut a les escales del palau, ara li ha tocat el torn a l'interior del 'Falcon' que porta Sánchez i el seu equip en els viatges oficials.

En aquesta ocasió, el president porta posat el vestit i corbata habituals d'un president del govern però destaca pel fet que per a les imatges –que evidentment no es publiquen sense el seu consentiment– es mantingui amb unes ulleres de sol posades tot i estar dins d'un avió i tot i estar parlant amb un col·laborador seu. Això ha fet que molts tuitaires no li hagin 'perdonat' que es posi aquestes ulleres, que són lleugerament més 'trendy' que les que molts haurien pogut esperar. Sobretot perquè són daurades, una tendència imperant aquesta temporada.

Tremenda la cuarta temporada de Narcos. pic.twitter.com/SjnvjDz7Wn — Manuel de Lorenzo (@manu_delorenzo) 24 de junio de 2018

- Pedro Sánchez, de homicidios.

+ Le estábamos esperando señor Sánchez

- Póngame al día sobre el caso pic.twitter.com/vM7oaQM9dJ — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) 24 de junio de 2018

10/10 en Macizocracia pic.twitter.com/yMlrt2UmRF — Su Excelentísima Señora Callaque (@callaquenoveo) 24 de junio de 2018

Cuando lo pides en Aliexpress-cuando te llega a casa. pic.twitter.com/m4Oi86iZwG — Mayuri (@mayuriashisogi) 24 de junio de 2018