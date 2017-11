Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Dau Barcelona

Del 17 al 26 de novembre

Entre el 17 i el 26 de novembre tindrà lloc a diversos espais de Barcelona a partir de la seu central de la Fabra i Coats al barri de Sant Andreu una nova edició delDAU, on hi trobareu el més gran catàleg de jocs de la ciutat. Per sisè any seguit, el DAU, el festival de joc, obre les portes per ensenyar-nos els clàssics, els nous, els més imaginatius, els més ràpids, els més arriscats.

Una edició anterior del Dau

Tapantoni 2017

Del 10 al 26 de novembre. Barcelona

Del 10 al 26 de novembre, se celebra la desena edició de Tapantoni, la ruta de tapes pel barri de Sant Antoni. Com en l'edició anterior, una tapa més una beguda us costarà 2,50 € i els menús especials Tapantoni, que ofereixen alguns restaurants, 25 €.

XXI Fira de l’Oli

17 i 18 de novembre. Siurana

Amb motiu de la XXI Fira de l'Oli DOP Siurana, el divendres 17 i el dissabte 18 de novembre es presentarà de manera col·lectiva, a la plaça de la Llibertat de Reus, l'oli nou de la DOP Siurana. Els assistents podreu tastar i comprar una vintena d'olis nous. A més, les jornades presenten una vessant lúdica, amb activitats dirigides relacionades amb l'oli per a totes les edats, com un taller infantil d'art i creativitat amb oli, una actuació musical, el sorteig 'El teu pes en oli', degustació de pa d'olives...

L'oli d'oliva, protagonista de la setmana

El petit Festivalet

18 i 19 de novembre. Barcelona

Els organitzadors del Festivalet han decidit organitzar una cita exclusivament pensada per al públic infantil. Hi trobareu roba, sabates –de carrer i per estar a casa– complements (barrets, motxilles), joguines, cosmètica natural i ecològica per cuidar la pell dels petits, i contes i il·lustracions. És un aparador per aquests creadors i també la possibilitat de comprar directament la peça al seu creador i de conèixer de primera mà tot el que hi ha al darrere.

Arriba el Petit Festivalet, per als més petits de la casa

Aplec de Sant Iscle

19 de novembre. Cerdanyola

El tercer diumenge de novembre, els habitants de Cerdanyola del Vallès es congreguen a l’ermita romànica de Sant Iscle i Santa Victòria de les Freixes per celebrar una de les festivitats més antigues del municipi, l’Aplec de Sant Iscle. Durant la diada, els assistents s'apleguen al davant de l'ermita i ballen danses com la Moixiganga o el Ball de Gitanes abans d'assistir a una missa solemne que conclou amb la repartició dels panets beneïts. En acabar, s’encenen focs perquè els assistents puguin coure els aliments que han portat pel dinar de germanor, que se celebra a redós de l’ermita que va veure néixer el municipi del Vallès.

Festes de Sant Faust

18 i 19 de novembre. Igualada

El cap de setmana més pròxim al 20 de novembre, Sant Faust, el copatró d’Igualada, pren vida i recorre els carrers del municipi per convidar tothom a una festa que se celebra des de l’any 2007. Tot i ser una celebració molt jove, la Festa de Sant Faust s’ha convertit, en poc temps, en la festa major d’hivern de la capital de l’Anoia

Palo Alto

18 i 19 de novembre. Barcelona

En aquesta nova edició de Palo Alto podreu disfrutar de disseny a preu assequible. La proposta que abraça la filosofia #shopsmall reunirà marques i dissenyadors consagrats i també creatius emergents del camp de la moda, els accessoris, l'art i la joieria contemporània; tots comparteixen l'aposta per la qualitat, els processos sostenibles i de proximitat, i la predilecció per les edicions limitades i el consum ètic.

Disseny, gastronomia i música al Palo Alto

Festival Internacional d’Orgue

18 i 25 de novembre. Poblet

El monestir de Poblet va disposar del seu primer orgue vora l’any 1423. Sis orgues i sis segles després, la música barroca envairà l’església de Poblet en el marc del Festival Internacional Orgues de Poblet.L’orgue major de Poblet, obra del mestre Andreas Metzler i inaugurat el 2012, sonarà a de la mà de tres organistes de prestigi mundial els dies 18 i 25 de novembre. En aquesta cinquena edició, els més de 3.500 tubs de l’orgue Metzler de Poblet, l’únic d’aquestes característiques existent a Catalunya, faran sonar la millor música del període barroc a Alemanya i França.

39a Fira de Sant Martirià

Del 17 al 19 de novembre. Banyoles

El Parc de la Draga de Banyoles ens permetrà gaudir del món del cavall i conèixer les races autòctones dels Països Catalans, en el marc de la 39a Fira de Sant Martirià. Aquesta fira, una de les més importants de la comarca i renovada l’any passat amb la incorporació d’espectacles eqüestres, inclourà enguany una mostra de races autòctones, concursos morfològics i exhibicions eqüestres, un mercat d’artesania, una fira de dibuix i pintura i una fira comercial.

La Algodonera Market Lab

18 de novembre. Barcelona

Nova edició de La Algodonera Market Lab a la terrassa de l'hotel Cotton House, on podreu tocar, experimentar i comprar productes relacionats amb l'univers tèxtil, del disseny i el dels sabors. Aquesta vegada hi trobareu les joies de Mireia Fusté, els dissenys de punt de Monica Nogueras i els rellotges de Watch and Clock Planet, entre d'altres, a més de la proposta gastronòmica de la xef Eva de Gil.