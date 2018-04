Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Combat d’Arbúcies

Arbúcies. 8 d'abril

Arbúcies va protagonitzar una batalla memorable l’any 1714, durant la Gerra de Successió. Els vilatans d’Arbúcies recorden encara amb orgull la victòria dels seus avantpassats. Commemoren aquella batalla amb una recreació històrica dels fets amb materials, roba i costums de l’època en una cita que arriba a la 5a edició. Aquest any, la representació la fan diversos grups de recreació.

540x306 Un dels moments de recreació de la batalla / Ajuntament d'Arbúcies Un dels moments de recreació de la batalla / Ajuntament d'Arbúcies

Pedals de clip

Sant Martí Sarroca. 7 i 8 d'abril

Arriba una altra edició de la pedalada amb bicicletes clàssiques de Sant Martí Sarroca. Si teniu una bicicleta amb pedals de clip, cablejat de frens per fora del manillar i manetes de canvi de quadre, o bé en teniu una de moderna, equipada amb elements originals de l’època, us podeu animar i participar. La marxa tindrà dos recorreguts, un de més llarg amb un total de 77 km, i un de més curt amb 47 km.

III Ruta de les Tapes de Roses

Roses. Fins al 15 d'abril

Del 6 al 15 d’abril, tothom que passi per Roses podrà tastar les suculentes creacions gastronòmiques dels restauradors i el vi que han triat per acompanyar-les en la tercera edició d’aquesta ruta, que ja s’ha convertit en un dels esdeveniments més esperats pels rosincs. L’any passat hi van participar més de cinquanta establiments, es van consumir més de 80.000 tapes i es van omplir més de 3.000 butlletes.

540x306 A Roses es podran degustar tapes i vins A Roses es podran degustar tapes i vins

La Passió de Cervera

Cervera. Fins al 22 d'abril

La Passió de Cervera, la representació teatral que presenta la vida, la mort i la resurrecció de Crist, és un dels esdeveniments teatrals més importants i multitudinària del país i és reconeguda com la més antiga d’Europa. Està documentada des de l’any 1477. Ara compta amb una companyia de més de tres-cents actors i té un edifici propi, el Gran Teatre de la Passió, amb 1.700 localitats i un escenari de 40 metres.

540x306 La Passió es pot veure a Cervera fins a finals d'abril La Passió es pot veure a Cervera fins a finals d'abril

El Supermes del Baix Llobregat

Fins al 28 d'abril

Torna el Supermes durant els caps de setmana d’abril al Baix Llobregat, amb una programació plena de sorpreses. Durant els cinc caps de setmana, les famílies poden gaudir d’una oferta turística dissenyada a mida, amb descomptes especials, com ara paquets familiars a museus, activitats gratuïtes, descomptes exclusius en allotjaments i restaurants o menús infantils gratuïts, entre altres promocions.

Les Caramelles del Roser

Sant Julià de Vilatorta. 8 d'abril

La població acull el Concurs de Caramelles, que, des del 1977, treballa pel manteniment d’aquest gènere musical, tot impulsant nous estils i vetllant per la creació de noves peces. La colla guanyadora s’emporta un premi de 1.000 euros. Al llarg de tot el dia hi ha programades diverses activitats, com un esmorzar popular o un concurs de pintura ràpida.

Holi Life

Badalona. 8 d'abril

Esport, música i colors. Aquests són els ingredients principals de la Holi Life, una cursa de 5 quilòmetres que té lloc aquest diumenge a Badalona i de la qual els participants sortiran ruixats de pols de colors. La cita s’inspira en el festival indi Holi, que se celebra a l’inici de la primavera.

540x306 Una edició anterior de la cita Una edició anterior de la cita

Festa del Pi de Pasqüetes

Castell d'Aro. 7 i 8 d'abril

El cap de setmana de després de Pasqua, també conegut amb el nom de Pasqüetes, se celebra a Castell d’Aro una festa d’origen mil·lenari relacionada amb l’arribada del bon temps i la voluntat de donar la benvinguda a la primavera. El ritu consisteix a anar a buscar el millor pi del bosc i fer-ne una plantada pública en una plaça, celebrant-ho amb una gran festa.

Cursa d'El Corte Inglés

Barcelona. 8 d'abril

Aquesta mítica cursa barcelonina arriba enguany a la 40a edició consolidada com una de les proves populars de referència arreu del món. Manté el seu recorregut de 10,7 quilòmetres. Com sempre, la prova té un vessant solidari i enguany l’entitat que hi col·labora és Pallapupas, que oferirà nassos vermells a tots els participants per visibilitzar tota la feina que fan amb els infants hospitalitzats.

540x306 Una edició anterior de la cursa / CRISTINA CALDERER Una edició anterior de la cursa / CRISTINA CALDERER

Campanya de l'arròs de Pals

Pals. Fins al 13 d'abril

Un total de setze restaurants participen aquest any en la vint-i-cinquena edició de la campanya gastronòmica de l'arròs de Pals, que tindrà lloc en aquest municipi empordanès del 6 d'abril al 13 de maig. Tots els establiments oferiran als comensals un suculent menú basat en l’arròs de Pals com a plat principal, que cada cuiner preparà d'acord amb el seu estil i enfocament gastronòmic.