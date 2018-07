Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona

Fins al 7 de juliol. Tarragona

Tota una tradició, que des del 1990 s’ha convertit en una de les cites pirotècniques més importants del Mediterrani. El concurs, que se celebra a la Punta del Miracle (22.30 h), compta divendres amb una empresa italiana fundada el 1850 i dissabte amb una de jove valenciana que s’estrena al concurs tarragoní. La guanyadora del concurs s'adjudicarà els espectacles públics de focs durant les Festes de Santa Tecla.

Fascurt

Fins al 7 de juliol. Ocata (Maresme)

Cinema gratis i a la platja? Al Festival de Curtmetratges del Masnou ofereix per 16è any consecutiu curts d’animació, ficció, curts locals que estan fora de concurs, una projecció especial per celebrar els 20 anys de la distribuïdora Kimuak, una taula rodona amb organitzadors de festivals de curts i les creacions que els més petits han fet als tallers del Fascurt Kids. Divendres i dissabte hi ha música amb DJ a partir de la 1 h.

Per Amor a l’Hart

Fins al 7 de juliol. L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)

La 14a edició del Festival d’Arts de Carrer de l’Hospitalet omple durant tres dies la rambla Marina –els espectacles de format petit i mitjà– i la plaça Lluís Companys i Jover –espectacles de llarga durada i gran format– amb dansa, circ i música d’artistes nacionals i internacionals. Arts escèniques a l’abast de tothom i a peu de carrer.

540x306 Cartell del Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet de Llobregat / PER AMOR A L'HART Cartell del Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet de Llobregat / PER AMOR A L'HART

Festival de Música Antiga dels Pirineus

6 i 7 de juliol. Berga (Berguedà), Sort (Pallars Sobirà) i Organyà (Lleida)

El festival més important d’Europa d’aquesta especialitat arriba a la seva 8a edició. Fins al 26 d’agost ofereixen més d’una cinquantena de concerts en 37 municipis diferents. Una excusa per conèixer el territori a través de la música. El Cor de Noies de l’Orfeó Català fa un recorregut sonor des de l’Edat Mitjana fins al Barroc, i Radio Antiqua interpretarà tresors del Barroc.

540x306 Els Kiss són els caps de cartell de dissabte al Rock Fest / LIVE NATION Els Kiss són els caps de cartell de dissabte al Rock Fest / LIVE NATION

Rock Fest

Fins al 7 de juliol. Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)

Cita multitudinària al Parc de Can Zam per als amants del rock dur i el 'heavy'. Pel macrofestival passaran 51 bandes nacionals i internacionals, com l’espectacle dels Kiss, els alemanys Helloween, els llegendaris Scorpions o el 'trash metal' de Megadeth, alguns dels caps de cartell de divendres i dissabte. La 5a edició manté la zona d’acampada a Montmeló.

540x306 Radio Antiqua, una de les formacions participants al FeMAP / FeMAP Radio Antiqua, una de les formacions participants al FeMAP / FeMAP

Cantada d’Havaneres

7 de juliol. Calella de Palafrugell (Baix Empordà)

La 52a edició de la cantada d’havaneres de Calella, el primer dissabte de juliol, és tot un clàssic que marca l’inici de la temporada estiuenca. A la plaça del Port Bo (22.30 h) cantaran els grups Port Bo, Peix Fregit, L’Empordanet de Palafrugell i Havàname de Barcelona. Durant tot el dia i fins a la nit hi ha un mercat d’artesans al passeig del Canadell.

540x306 La cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell / CÈLIA ATSET La cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell / CÈLIA ATSET

Festival d'Humor d'Estiu de Barcelona

7 de juliol. Barcelona

Torna al Poble Espanyol, del 28 de juny al 27 de setembre, el cicle Nits d’Estiu, en què cinema, música i humor són els protagonistes amb una trentena d’activitats a l’aire lliure per tota la família. Inclou dues hores d’humor els dissabtes de juliol i agost en la 3a edició del Festival d'Humor d'Estiu de Barcelona.

Jornades Gastronòmiques de les Cireres

Fins al 8 de juliol. Caldes de Montbui (Vallès Oriental)

Podràs tastar aquest producte típic de la zona als restaurants, fleques i pastisseries de Caldes de Montbui, que han elaborat plats amb cireres per a l’ocasió. Divendres i dissabte també pots acompanyar l’experiència gastronòmica amb música en directe.

WET® DECK SUMMER SERIES 2018

8 de juliol. Barcelona

Des del 10 de juny i fins al 9 d’agost t’agradaran les tardes de diumenge amb les sessions electròniques que organitza la Terrassa WET® de l’Hotel Vela, amb bar, piscina i vistes espectaculars a partir de les 19 h. Recorda que hi ha un codi de vestuari!

Festa Major de Sant Zenon

Del 6 al 9 de juliol. Arenys de Mar (Maresme)

Arenys de Mar celebra la festa major en honor al seu patró, Sant Zenon. Pregó, brindis a la plaça de la Vila, trobada de gegants, música, sardanes, correfoc per la llengua, gimcana, botifarrada popular, correbars –un recorregut de bar en bar acompanyats d'una txaranga–, barraques a la platja de la Picòrdia... No hi falta res. Honor i glòria a Sant Zenon!