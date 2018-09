Us proposem 10 plans per al cap de setmana

La Mercè

Barcelona. Del 21 al 24 de setembre

La festa major de Barcelona arriba farcida d'activitats per a tots els gustos: després del tret de sortida de l'actriu Leticia Dolera, encarregada del pregó, es podrà gaudir de tots els concerts del BAM, de la cultura popular i les jornades castelleres, de les activitats infantils, del mercat Estació Disseny

Barcelona i el festival pirotècnic... Per escollir el que voleu fer, aquí teniu les cites imprescindibles.

540x306 El piromusical de la Mercè El piromusical de la Mercè

Santa Tecla

Tarragona. Fins al 24 de setembre

L'últim cap de setmana de festa grossa a Tarragona arriba ple d'activitats. Hi haurà cercaviles, baixades de gegants, balls de bastons, la diada castellera, ballades de sardanes, concerts, correfoc i activitats per als més petits.

540x306 La diada castellera de Santa Tecla La diada castellera de Santa Tecla

Fira de Santa Tecla de Berga

Berga. 22 de setembre

La Fira agroalimentària i ramadera de Santa Tecla torna un any més amb la seva aposta per la proximitat, l’artesania i tot el que és local. Enguany tindrà sis espais diferents: les diverses mostres de bestiar, una exposició de maquinària agrícola, una altra de vehicles d’ocasió, la secció de formatges de muntanya, la d’alimentació general i una última d’atraccions infantils.

Park(ing) Day

Barcelona. 21 de setembre

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que té lloc en diverses ciutats de tot el món. Es tracta d’una acció de ciutat performativa, educativa i reivindicativa, en què diverses entitats, col·lectius i ciutadans transformen de manera temporal places públiques d’aparcament en parcs, jardins i altres formes d’espai públic per reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient. Un total de 50 'parks' ocuparan 86 places d'aparcaments públics. Hi participen des d'entitats com l'Idibell, l' Institut de Salut Global de Barcelona, centres cívics, AMPAs d'escoles i organitzacions com SOS Galgos o Som Natura.

540x306 Una edició del Park(ing) Day als EUA, l'any passat Una edició del Park(ing) Day als EUA, l'any passat

Fira de Pirates i Corsaris

L'Estartit. Del 21 al 23 de setembre

Des del segle XVI, els pirates assetjaven les costes de la Mediterrània. A l’Empordà en van arribar molts, i per recordar aquelles invasions, a l'Estartit organitzen aquesta fira amb tot tipus d'activitats per a tots els públics: recreacions de lluites, mercats, visites guiades, tallers i un espectacular sopar pirata.

Delta Birding Festival

Delta de l'Ebre. Del 21 al 23 de setembre

Aquest festival per als amants de l’ornitologia arriba enguany a la seva cinquena edició. Se celebra, com l’any passat, a MónNatura Delta i inclou un programa d’activitats per a tota la família centrat en els ocells i la seva observació, a més de xerrades, tallers i pel·lícules en un espai tan especial com el delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la Mediterrània occidental.

540x306 Una edició anterior del Delta Birding Festival Una edició anterior del Delta Birding Festival

XXXVIII Fira de Calella i l’Alt Maresme

Calella. Del 21 al 24 de setembre

És una de les cites imprescindibles del calendari firal del país per conèixer de primera mà els productes gastronòmics i artesans de la població i de la comarca. Durant tres dies els expositors s’instal·len al passeig de Manuel Puigvert i ofereixen els seus productes, mentre que, paral·lelament, s’organitzen xerrades i activitats per a tota la família.

Festa al Cel

Lleida-Alguaire. 22 i 23 de setembre

L'aeroport de Lleida-Alguaire acull aquest cap de setmana la XXV edició de la Festa al Cel, el festival aeri més antic i important de la Península. Aquest any l'oferta d'actuacions combinarà l'espectacularitat de les aeronaus més potents i ràpides com les de la Patrulla Àguila, amb les acrobàcies dels millors pilots del món i, a més, hi haurà una mostra d'aviació històrica.

540x306 La festa al cel del 2017 La festa al cel del 2017

La cuina del cim i tomba

Tossa de Mar. De l'1 al 30 de setembre

La campanya gastronòmica de La Cuina del Cim i Tomba se celebra cada any a Tossa durant tot el mes de setembre. Els restaurants de la vila que hi participen són membres del col·lectiu de la Cuina Tradicional Tossenca i ofereixen un menú especial amb un primer plat, el cim i tomba, que és una recepta marinera tradicional amb verdura i peix, de segon plat, i unes postres.

Fira de l’Ametlla de Vilagrassa

Vilagrassa. Del 21 al 23 de setembre

La quinzena edició d’aquesta fira omple la població de l'Urgell d’actes de tota mena, com la mostra de productes artesans fets amb ametlles, l’homenatge a la pagesia de Vilagrassa (el reconeixement a un pagès del municipi per tota una vida dedicada a la feina del camp) i els concursos sènior i infantil de pujada amb corriola de sacs d’ametlles al campanar.