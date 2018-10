Us proposem 10 plans per al cap de setmana

30a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra

Agramunt. Del 12 al 14 d'octubre

Torna la cita amb el torró i la xocolata a la pedra amb set espais diferents repartits en 14.000 metres quadrats. Novament hi haurà gairebé un centenar d’expositors entre el Pavelló Dolç i el Multisectorial, parades al carrer, l’Aula del Gust, l’Aula del Tast, el Pavelló Agroalimentari i la Carpa de la Cuita, on es faran demostracions en directe tant de la cuita del torró d’Agramunt com de l’elaboració de la xocolata a la pedra.

Una de les parades de torrons de la fira

Clickània

Montblanc. 13 i 14 d'octubre

Montblanc torna a ser la capital del Playmobil amb aquesta cita que arriba a la 11a edició. L’antic claustre de Sant Francesc acollirà l’exposició de diorames temàtics, així com punts de venda de marxandatge i de productes descatalogats.

Un dels diorames exposats en una edició anterior

Activitats de tardor al castell de Montesquiu

Montesquiu. Octubre i novembre

Durant els caps de setmana dels mesos d’octubre i novembre, al Parc del Castell de Montesquiu s’hi fan tot tipus d’activitats per a tota la família. Durant els tres últims divendres i dissabtes d’octubre, la companyia de teatre Essela s’encarregarà de les visites itinerants pel castell.

9a Cervesa Artesana

Torredembarra

La cervesa serà la protagonista d'aquest cap de setmana a Torredembarra, acompanyada de moltes activitats per a tota la família. Els visitants podran tastar durant els tres dies fins a 12 cerveses artesanes del territori català i de Sardenya, a més d’assistir dissabte al matí a la xerrada “La cervesa artesana als Estats Units”.

Una edició anterior de la fira

Fira Medieval

Tossa de Mar. Del 12 al 14 d'octubre

Mercat medieval, demostració de lluita, falconeria, dansa i foc, vida al campament, escola de cavallers, faquirisme, espectacle de màgia, contes medievals infantils i molt més... Tot això i més es podrà veure aquest cap de setmana a Tossa per recordar el seu passat medieval.

La vila de Tossa

Ruta de l’Art

Castelló d'Empúries. Del 12 al 14 d'octubre

La Ruta de l’Art és un esdeveniment que aglutina pintors, escultors i fotògrafs d’arreu del país, repartits en diferents espais patrimonials públics i privats de Castelló d’Empúries, que aquest any arriba a l'11a edició. La imatge de la Ruta d'aquest any és de l'artista Joan Raset.

10a Fira Medieval Fantàstica Aloja

Banyoles. Del 12 al 14 d'octubre

Banyoles viurà aquest cap de setmana la 10a edició de la Fira Medieval Fantàstica Aloja, que portarà un any més la ciutat al seu passat medieval. Dins de la programació d'aquesta edició de la fira es podrà gaudir del mercat medieval, ambientacions pels carrers i places, espectacles infantils...

Jornades Gastronòmiques de l’Arrossejat

L'Ametlla de Mar. Fins al 21 d'octubre

L’Ametlla de Mar viu unes jornades gastronòmiques dedicades a un dels plats més tradicionals de les Terres de l’Ebre: l’arrossejat. Les jornades són l’aparador dels productes de la seva llotja i una mostra de les millors receptes dels seus restauradors, que oferiran diferents menús durant tota la setmana

Campanya del suquet de peix

Roses. Fins al 14 d'octubre

L’octubre ja convida a menjar suquet i, per això, durant quinze dies diversos restauradors de Roses presenten menús específics amb suquet de peix, amb els quals els visitants poden tastar tant versions innovadores com antigues del plat.

El suquet de peix, protagonista de la jornada

Global Yoga Congress

Barcelona. Del 12 al 14 d'octubre

Barcelona acull aquest cap de setmana la segona edició del Global Yoga Congress (GYC), una de les trobades internacionals de ioga més importants del món. Hi participen més de 90 mestres de ioga de tot el món i estan previstes més de 230 activitats.