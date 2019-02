Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Fira de l'Aixada de Manresa

23 i 24 de febrer. Manresa

Manresa celebra aquesta festivitat per commemorar el miracle que va salvar-los de la sequera al segle XIV. La llegenda diu que una llum provinent de Montserrat va entrar a l'església del Carme i va tornar la pluja al poble. Per això, la llum i l'aixada són els símbols als quals es fa honor en aquesta fira. La celebració redescobrirà els espais i personatges de l'època medieval com els músics, els joglars i les bruixes que ompliran els carrers. També ho faran les diverses parades del mercat, que oferiran productes d'alimentació i artesania.

651x366 La Fira de l'Aixada de Manresa en una edició anterior La Fira de l'Aixada de Manresa en una edició anterior

Festa dels Traginers 2019

23 i 24 de febrer. Balsareny

Aquesta festa es dedica als antics traginers, figura imprescindible per transportar les mercaderies que actualment ja no existeix. La celebració omple els carrers de la vila durant tres dies d'activats populars, com el correfoc, curses de cavalls i mules i la Torrada del Traginer, un esmorzar fet a base de cigrons i llesques de pa torrat amb botifarra.

651x366 La cavalcada dels traginers en una edició anterior / LA FESTA DELS TRAGINERS DE BALSARENY La cavalcada dels traginers en una edició anterior / LA FESTA DELS TRAGINERS DE BALSARENY

Festes de l'Os 2019

Fins al 26 de febrer. Prats de Molló

Les festes de l'os celebren la fi del fred hivernal i el despertar de la primavera. És en aquest moment quan l'os, un animal molt present a la zona, desperta de la hibernació i els veïns de la vila celebren un fet llegendari: la baixada de tres homes os de les muntanyes. Aquestes festes estan carregades de simbolismes. De fet, un grup de personatges simularan empaitar, capturar i finalment "afaitar" un dels ossos que entren al poble i fan tota mena de malifetes. No hi faltaran balls de l'os, sardanes i balls de la Posta.

651x366 La Festa de l'Os en un any anterior / OFICINA DE TURISME DE PRATS DE MOLLÓ La Festa de l'Os en un any anterior / OFICINA DE TURISME DE PRATS DE MOLLÓ

15es Jornades Galera de Cambrils

Fins al 24 de febrer. Cambrils

Aquesta cita gastronòmica situa la galera, producte estrella de Cambrils, com a protagonista del cap de setmana. Restaurants, degustacions populars i aparadors comercials se centraran en aquest producte típic de la zona. Per als cuiners més joves hi haurà el concurs 'De la mar als fogons', per reconèixer el talent dels xefs locals.

651x366 La galera serà el producte central d'aquestes jornades La galera serà el producte central d'aquestes jornades

XXIV Festa de la Carxofa

24 de febrer. Amposta

Aquestes festes coincideixen amb les 26es Jornades Gastronòmiques de la Carxofa, en què aquesta hortalissa tan valorada serà la protagonista dels diferents plats que elaboraran els restaurants d'Amposta. A més, hi haurà un dinar popular obert a tothom i diverses activitats al voltant d'aquest producte.

651x366 La carxofa serà la protagonista La carxofa serà la protagonista

Diada Gastronòmica del Xarró

23 de febrer. Tarragona

Tarragona dona el tret de sortida al Carnaval i, per quart any consecutiu, recupera la xarronada, una escudella típica de la ciutat que se sol menjar durant aquestes festes. Uns 600 litres de xarró amb botifarra d'ou, un grapat de fruits secs i vi se serviran a la plaça de la Font dissabte. La xarronada es completarà amb la visita guiada al mercat central de Tarragona per redescobrir el patrimoni modernista de la ciutat.

651x366 El mercat central de Tarragona serà part de la diada del xarró / INSTAGRAM AJUNTAMENT DE TARRAGONA El mercat central de Tarragona serà part de la diada del xarró / INSTAGRAM AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ANIMAC 2019

Fins al 24 de febrer. Lleida

L'ANIMAC és el festival de cinema d'animació per a tota la família que se celebra a Lleida des del 1996. El festival es considera un punt de referència cinematogràfic a escala internacional. Fins diumenge podreu gaudir de fins a 300 llargmetratges i curtmetratges destacats del cinema d'animació. Aquesta edició posarà èmfasi en les pel·lícules de fantasia i compromís social.

651x366 El festival de cinema d'animació en una anterior edició / ANIMAC LLEIDA El festival de cinema d'animació en una anterior edició / ANIMAC LLEIDA

Jornades Gastronòmiques de la Galera 2019

Fins al 3 de març. Diversos municipis de les Terres de l'Ebre

Quatre municipis de les Terres de l'Ebre –Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita– s'uneixen per posar en relleu la galera, un producte estrella abundant a les zones pròximes al Delta. Diversos restaurants oferiran menús que tindran aquest crustaci com a producte central amb plats tan suculents com la fideuada amb galeres i el rap amb crema de calçot i galera.

651x366 Un dels plats amb la galera a la planxa com a producte central / INSTAGRAM GASTROTARRACO Un dels plats amb la galera a la planxa com a producte central / INSTAGRAM GASTROTARRACO

Festa del Trinxat

23 de febrer. Puigcerdà

Aquesta mostra gastronòmica de la comarca aplega comensals de la Cerdanya, França i Andorra per gaudir de les receptes més típiques de la cuina cerdana. El trinxat, un plat contundent, gustós i molt típic de la zona, en serà el protagonista. La festa també posarà en relleu altres plats cerdans amb productes de quilòmetre zero en un sopar al pavelló de Puigcerdà.

651x366 El sopar de la Fira del Trinxat l'any passat / PUIGCERDÀ SOM TOTS El sopar de la Fira del Trinxat l'any passat / PUIGCERDÀ SOM TOTS

Fira de la Mel

23 i 24 de febrer. Crespià

Espectacles de música, colles castelleres i danses populars són algunes de les activitats que la vila de Crespià prepara per al cap de setmana. Aquesta fira es remunta a l'època medieval i combina tant les propietats gastronòmiques de la mel com les terapèutiques. Per això hi haurà més de 3.000 quilos de diferents tipologies de mel que es cultiven a la zona i diversos productes artesanals.