Com decorar casa teva aquest hivern

El fred arriba tard (i tímid), però arriba. Comencem a deixar enrere les ganes de sortir al carrer, ve més de gust estar a casa, posar-nos els pantalons de xandall i asseure’ns al sofà a llegir, escoltar música o mirar una pel·lícula. I que no hi falti la manta. Però aquest moment pot perdre tota la màgia si comencem a mirar el nostre voltant i el que hi veiem no ens agrada: els mobles són vells, el color de la paret la tenim avorrida, el gerro de decoració està mig trencat i la làmpara segueix fent aquella llum blanca que és de tot menys càlida. Potser és un bon moment per fer certs canvis en la decoració i preparar la casa per a l’hivern. O, com diuen els danesos (que en saben molt, de refugiar-se del fred), crear un ambient més higgy, que ens produeixi confort i satisfacció. Tampoc cal tirar la casa per la finestra, amb petits detalls es pot canviar molt un espai. Per agafar inspiració, parlem amb tres interioristes que ens expliquen quines són les tendències que s’imposen aquesta temporada.

Estil nòrdic amb toc ètnic

Sembla que ja no hem de fer cas del lema “menys és més” que ens ha acompanyat els últims anys. Segons la interiorista barcelonina Meritxell Ribé, de The Room Studio, “el minimalisme es deixa enrere aquesta temporada per donar pas a un estil més natural, vívid i càlid”. En contrast amb l’estil de vida tan digital que es porta ara, casa nostra ha de ser un lloc que puguem tocar i sentir, ideal per reduir el ritme frenètic del nostre dia a dia. Per la seva banda, l’estilista Inés Torres, autora de Boho Deco Chic, blog de tendències en decoració, considera que aquest any el que es porta és una barreja d’estils entre el nòrdic i el mediterrani. “L’estil nòrdic ha arribat amb molta força al sud d’Europa però d’alguna manera les nostres arrels mediterrànies s’hi han anat integrant. Això ha donat peu a un estil que continua sent net però té un aire ètnic, molt més càlid”. Per a Ribé, l’estil nòrdic continua sent una bona opció per als qui es volen assegurar una personalitat més neutra i atemporal, però anima a crear un ambient més arriscat “sense perdre harmonia”.

Fusta natural i metalls

Tot i que són tendència tots els materials naturals, la reina de la temporada és indiscutiblement la fusta. I com menys tractada estigui millor. “S’imposen les fustes naturals que mostren les imperfeccions sense cap tipus de complex”, exposa Ribé, que diu que es poden barrejar diversos tipus de fusta. Els tons més foscos guanyen terreny, fins i tot comença a despuntar la fusta de color negre. Per contrastar amb aquest material i donar un toc d’elegància i modernitat, s’utilitza cada vegada més el metall. “És una barreja que veurem molt”, apunta Ribé. En aquesta línia, s’imposen els complements de coure, bronze, acer o llautó, i les estructures metàl·liques que adornen taules, làmpares, prestatges i molts objectes decoratius. “Els metalls en totes les seves tonalitats donen un toc sofisticat a la nostra decoració, s’utilitza sobretot en l’estil nòrdic i industrial”, diu Torres, i afegeix que per als elements decoratius també es fan servir altres materials naturals com ara l’espart.

Torna el vellut

Encara hi ha un altre material que, combinat amb la fusta i el metall, acabarà de donar un toc chic a les nostres decoracions: el vellut. S’ha convertit en un dels indispensables per cobrir els nostres sofàs, coixins, cortines, cadires i, fins i tot, el llit. El seu tacte invita al descans i, a més, es pot trobar en una gran varietat de colors i tonalitats. “També s’imposen les tapisseries que imiten el ganxet o la llana gruixuda, i per als tèxtils s’utilitza molt el cotó pur o la tècnica Ikat”, diu Ribé, que assegura que es porta barrejar diversos tipus de textures i materials per a coixins, sofàs i llits.

El gris és el color estrella

D’entrada pot semblar un color trist, però la seva gran capacitat per combinar amb altres colors i amb materials com la fusta l’ha fet entrar a les cases particulars. El trobarem en mobles, tapisseries, parets i altres superfícies, i en totes les tonalitats. Segons Ribé, també veurem colors com el verd fosc i el verd maragda, el taronja i el rosa quars. “Contrasten amb el gris i les fustes desgastades i aporten calidesa”, explica la interiorista. Per la seva banda, Torres opina que el gris és un color “molt natural i relaxant”, que va bé sobretot per decorar els dormitoris. “Dona un toc d’elegància a l’espai”, afegeix. Segons l’interiorista Sebastian Bayona, de l’estudi Bayeltecnics de Barcelona, són tendència els colors suaus, com el blanc. “Aporta atemporalitat i combina molt bé amb la fusta -exposa-. Es fa servir sobretot per al mobiliari de les cuines i les sales d’estar”.

Parets efímeres de paper

Si estem molt engrescats i decidim canviar fins i tot el color de les parets, una bona opció és optar pel paper pintat. Segons Bayona, més enllà dels grans murals, que són capaços de transformar qualsevol espai, predominen els que imiten diferents textures: rajoles hidràuliques, totxos o acabats escrostonats que semblen produïts per l’efecte del temps. “Encara que sembli arriscat, revestir alguna paret amb vinils d’alta decoració, tant amb motius com amb imatges, és una aposta segura aquesta temporada”, diu l’interiorista. També es poden aconseguir alguns d’aquests efectes amb pintura.

5 peces clau per crear un ambient més acollidor

No cal fer grans canvis per donar un nou toc a casa nostra: podem col·locar o treure un objecte, variar subtilment la il·luminació o canviar les fundes dels coixins... Us donem idees per a aquesta temporada.

Làmpares penjants

La il·luminació és clau, i per innovar, una bona opció i força econòmica són les làmpares penjants.

Plantes

Qualsevol element natural segueix sent necessari en una casa. Les plantes milloren l’ambient i fan l’espai més acollidor.

Ceràmica i vidre

Un gerro de vidre o ceràmica amb unes flors naturals al mig de la taula del menjador pot donar un nou toc a la sala.

Catifes

A l’hivern aporten calidesa i ajuden a escalfar l’espai. Es poden col·locar de manera temporal.

Manta XL

Una opció que agradarà els més fredolics: una manta grossa al sofà. És un element de decoració fantàstic per a l’hivern.