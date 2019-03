El divorci entre els hereus del príncep Carles pren forma

Les tensions existents entre els dos fills de Lady Di i Carles d'Anglaterra sembla que ha arribat a un nivell tal per decidir separar-se físicament i estructuralment. La reina Elisabet II ha autoritzat la creació d'una oficina específica per als ducs de Sussex, que fins ara la compartien amb els ducs de Cambridge, que es quedaran sols a Kensington.

La premsa britànica no ha deixat passar aquesta notícia i l'ha utilitzat com a argument de força per defensar totes les teories que apunten que les esposes dels dos germans, Kate Middleton i Meghan Markle, no tenen bona relació que i això ha erosionat la relació entre els germans, que sempre havia sigut oficialment molt correcta. No hi ha ajudat tampoc el fet que aquesta nova oficina no estigui ubicada al Palau de Kensington, on els fills de l'hereu tenen la residència oficial. Segons diversos mitjans, Enric ha decidit finalitzar la convivència estructural i també la física, ja que instal·larà les dependències de les seves oficines a Buckingham.

651x366 Meghan Markle, esposa d'Enric d'Anglaterra i duquessa de Sussex / GETTY Meghan Markle, esposa d'Enric d'Anglaterra i duquessa de Sussex / GETTY

Potser la reina ha estat previsora al donar sortida a aquest problema familiar, del qual hi ha molt rumorologia i poques evidències públiques. Ella sap en primera persona el que és regnar tenint una germana enfrontada que li complica la ja difícil tasca de fer-ho a gust de tothom. Van ser prou conegudes les seves rivalitats amb la seva germana Margarida, que va protagonitzar algunes sortides de to i desafiaments a l'actual monarca britànica. En aquest sentit, no és d'estranyar que la reina hagi volgut evitar una crescuda de les friccions i, a més, protegir Guillem i Kate de qualsevol error o posicionament que puguin tenir públicament Enric i Meghan, ja que aquests segons no estan cridats a regnar i tenen més llibertat a l'hora de triar les causes en les quals s'involucren, cosa que els primers no poden fer amb tanta flexibilitat.

El divorci, tal com s'ha presentat al Regne Unit per diversos mitjans, coincideix amb el trasllat dels ducs de Sussex i, gairebé, amb el part de Meghan, que està previst que sigui mare per primer cop a l'abril. El fill petit de Lady Di i la seva dona es traslladen a viure en una mansió familiar anomenada Frogmore Cottage i ubicada a un quilòmetre del castell de Windsor, on es van casar. Tot i que el luxe i la tranquil·litat són la característica principal d'aquest espai, no passa desapercebut que tenen just al davant un cementiri amb alguns mausoleus dels seus avantpassats. Fins i tot hi ha el del duc de Windsor, que va abandonar el tron per casar-se amb Wallis Simpson.