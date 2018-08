Si dorms més de 8 hores podries tenir més risc de patir una mort prematura

Dormir més de vuit hores podria exposar-nos a un risc més alt de patir una mort prematura, segons un estudi publicat al ' Journal of the American Heart Association' que recull 'The Guardian'. Els investigadors han analitzat 74 estudis que recullen l'experiència de tres milions de persones i han descobert que les que dormen més de deu hores tenen un 30% més de probabilitat de morir prematurament. Relacionen aquest excés d'hores de son amb un 56% més de probabilitat de morir d'un atac de cor i un 46% més de risc de patir una malaltia cardiovascular.

El cap de la investigació, el Dr. Chun Shing Kwok, avisa, però, que també s'ha de tenir en compte "la qualitat del son". "Hi ha influències culturals, socials, psicològiques, de comportament, fisiològiques i de l'entorn en el nostre son, com ara haver de cuidar fills o membres de la família, horaris de feina irregulars o malalties físiques o mentals", explica. L'estudi, realitzat per investigadors d'universitats de Keele, Leeds, Manchester i East Anglia, relaciona la mala qualitat del son amb un 44% més de probabilitat de patir malalties coronàries.