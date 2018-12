Els ‘royals’ també volen ser influents

Ser membre d’una família reial i dedicar-se al món de la moda no és incompatible. Fins i tot alguns protagonitzen campanyes publicitàries de firmes i desfilen a les passarel·les.

Davant l’exclusiu còctel que ofereixen aquests joves rics, de sang noble i, en alguns casos, guapos, no són poques les marques que busquen la seva imatge per promocionar-se. L’últim cas que ha causat polèmica ha sigut el del príncep Nicolau de Dinamarca (2), net de la reina Margarida II. El jove, que només té 19 anys i a qui alguns mitjans anomenen el bell, està molt decidit a fer carrera en el món de la moda i ja ha desfilat per firmes com Burberry. Tot i això, fa poc la cort danesa es va veure sacsejada per un escàndol quan es va veure Nicolau fent d’imatge oficial d’una coneguda casa de cotxes de lloguer. Bàsicament, el debat va ser quina era la diferència entre que un membre de la família reial desfilés per a una firma de moda o que fos la imatge d’una marca de vehicles.

Sigui com sigui, el príncep no pensa aparcar la seva carrera com a model i, igual que passa amb altres royals de la seva generació, per molt que s’hagi criat als salons d’un palau, no ha estat aliè a l’auge i el poder de seducció que tenen els instagramers del moment. I com molts altres de la seva estirp, també està decidit a pujar al podi de les xarxes socials.

Qui ja suma gairebé mig milió de seguidors a Instagram és Lady Kitty Spencer (3), membre de la família reial britànica i neboda de Lady Di. Als 27 anys ja ha desfilat per a Dolce & Gabbana, és ambaixadora de Bulgari i ha aparegut a la portada de Vogue. I per a enveja d’altres joves nobles, també va ser considerada la més ben vestida al casament del príncep Enric i Meghan Markle. Una altra membre de la reialesa britànica considerada una it girl és Lady Amelia Windsor (4). Amb 23 anys i gairebé 76.000 seguidors, la neta del duc de Kent té molt clar que el seu futur és en el món de l’alta costura. L’any passat va ser inclosa a la llista de les més ben vestides per la revista Vanity Fair i va fer pràctiques a la maison Chanel. Però el seu suggerent cognom i la seva reputada bellesa han sigut suficients per convertir-la en model de firmes d’alt nivell.

Nobles transgressors

Qui també trepitja fort és Maria Olímpia de Grècia (1), filla de Pau de Grècia i Marie-Chantal Miller, que amb prop de 160.000 seguidors a Instagram està revolucionant les xarxes com una autèntica influencer. Als 22 anys, aquesta noble transgressora ja ha desfilat a la Setmana de la Moda de Milà per Dolce & Gabbana i protagonitzarà la campanya de Pretty Ballerinas la primavera que ve.

Esclar que no es pot oblidar l’èxit assolit per les cosines Grimaldi, que també s’han passejat per les passarel·les amb total naturalitat. Carlota Casiraghi ha sigut imatge de Gucci i ambaixadora de la seva línia de maquillatge. La seva cosina, Pauline Ducruet, filla d’ Estefania de Mònaco, ha estudiat disseny de moda i ja ha fet pràctiques a Vogue i Louis Vuitton. Ara viu a Nova York i ja està treballant per crear la seva pròpia firma de moda.

Finalment també hi ha el cas de la princesa Alèxia dels Països Baixos. Encara que només té 13 anys, en totes les seves aparicions públiques els mitjans ja destaquen la seva elegància i bon gust a l’hora de vestir. Fins i tot es creu que s’oculta sota un compte d’Instagram on aconsella sobre els outfits més convenients en cada ocasió. I com a lema, s’inspira en Coco Chanel : “Jo no faig moda, jo soc la moda”.