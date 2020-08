Banhs de Tredòs: l’aigua termal com a recompensa d’una llarga excursió

A 9 quilòmetres del poble de Salardú, ubicat a l’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes, hi trobem l’hotel balneari Banhs de Tredòs, que ostenta dos títols: és el balneari més alt d’Europa i també és el més petit. Les seves aigües li donen la categoria de balneari perquè provenen d’una surgència termal que viatja sota terra i emana carregada de propietats beneficioses per a la pell i la circulació. Però el Banhs de Tredòs no és un balneari ostentós, l’exuberància li dona l’entorn natural en què es troba. El circuit consta d’una piscina d’aigua termal, una sauna finlandesa i un jacuzzi. Tot plegat sota una estructura de vidre que manté la temperatura. Ofereixen una carta de massatges que ha ideat i practica una fisioterapeuta i tenen una professora de ioga que ofereix classes diverses vegades a la setmana.

Contràriament el que podem pensar quan ens ve al cap un balneari, els Banhs de Tredòs no està pensat només per anar-hi a estar-se quiet; al contrari, està enfocat al turisme actiu i als amants de la muntanya: organitzen excursions, ascensions guiades, rutes amb bicicleta de muntanya, ràfting... L’hotel té un guia propi que assessora, ajuda a confeccionar les rutes i acompanya els clients de l’hotel. L’aigua termal acaba sent la primera recompensa després d’un dia de moviment. La segona és el restaurant, que ofereix tant dinars com sopars als hostes de les nou habitacions de què disposen, així com també als excursionistes que hi paren després d’una llarga excursió. Podeu agafar la modalitat de mitja pensió i pensió completa, a més de promocions que inclouen diverses experiències en un pack. Podeu consultar-los a la seva web. A banda, és un lloc que canvia completament en funció de l’època de l’any, així que si hi aneu a l’estiu després voldreu veure com és a l’hivern. Això sí, hi haureu d’arribar en moto de neu.